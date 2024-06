El Gobierno muestra su "extrañeza" ante la citación de Begoña Gómez en campaña e insiste: "No hay nada de nada"

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha expresado su "extrañeza" ante la decisión del juez de citar a declarar como investigada a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, en plena campaña electoral e insiste en que , a su juicio, no se produjeron comportamientos irregulares: "No hay nada de nada", ha señalado. Así lo ha expresado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se ha llevado a cabo este martes en La Moncloa, horas después de que se haya conocido la decisión del juez, que ha decidido citar a Gómez el próximo 5 de julio en calidad de investigada por presuntos delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. En este sentido, fuentes del Gobierno consideran obvio que esta decisión trata de interferir en la campaña de los comicios europeos de este domingo 9 de junio. "Quiero trasladarles dos mensajes: extrañeza y tranquilidad" ha señalado Alegría. "En primer lugar quiero mostrar nuestra extrañeza por el hecho y la casualidad de haber conocido esta información precisamente esta semana y a través de los medios de comunicación" ha indicado. "Y en segundo lugar, absoluta tranquilidad. Porque sabemos que aquí no hay nada, nada de nada, como ya dijo el propio informe de la Guardia Civil", ha añadido a continuación. A su juicio lo que se está produciendo es una "campaña del fango de PP y Vox" y de sus líderes, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, y también de los "grupos ultraderechistas", Manos Limpias y Hazte Oír, impulsores de la demanda contra Gómez. "Esta es la vergonzosa oposición que tiene hoy nuestro país, fango y más fango", ha reiterado. Alegría dice que el Gobierno respeta la separación de poderes y las decisiones judiciales pero ha remarcado que, a su juicio, la denuncia que motiva esta citación judicial está basada "en mentiras y bulos de tabloides digitales". CARECE DE LÓGICA PROCESAL En la misma línea, fuentes gubernamentales critican la decisión del juez y ven obvio que trata de interferir en la campaña electoral de las elecciones europeas que se celebran este domingo 9 de junio. Consideran que carece de lógica procesal porque ha tomado esta decisión antes de que terminasen las testificales encargadas por el propio juez, con el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en contra y además la citación es para dentro de un mes. En la misma línea apuntan que el juez da este paso sin esperar al resultado de las pruebas y a pesar de que las que tiene hasta el momento, según sostienen las fuentes consultadas, no avalan la tesis de la denuncia. Por tanto, consideran que el juez podría haber anunciado la citación la semana pasada o la próxima, no a cinco días de que los ciudadanos acudan a las urnas porque habitualmente las causas judiciales se desactivan durante las campañas electorales, apuntan. PUEDE MOVILIZAR A SU ELECTORADO En cualquier caso, en el Gobierno señalan que las mujer del presidente acudirá al juzgado a dar explicaciones y siguen convencidos de que la causa se terminará archivando más tarde o más temprano. Además consideran que esta decisión puede ser un arma de doble filo, en sentido electoral y se puede volver en contra de quien lo impulsa, en referencia al Partido Popular porque ven obvio intentarán que esto perjudique a los socialistas en los días que quedan de campaña. En la misma línea, otras fuentes del Gobierno consultadas, piensan que este asunto puede incluso movilizar a su electorado y, a su juicio, en el PP son conscientes de ello y por ese motivo han decidido no llamar a Sánchez a declarar a la comisión de investigación sobre el caso Koldo en el Senado, al menos durante la campaña. "CONTORSIONISMO" DE FEIJÓO CON LA MOCIÓN DE CENSURA Por otro lado, Alegría ha cargado contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que ha acusado de querer llevar a cabo una moción de censura contra Sánchez apoyándose en el líder de Junts, Carles Puigdemont. "Feijóo con Puigdemont, lo vuelvo a reiterar porque no es baladí el tema. Una moción de censura del señor Feijóo con el señor Puigdemont. Eso sí que es una contorsión, que ni Nadia Comaneci", ha lanzado Alegría. La portavoz del Gobierno ha lanzado este dardo a pesar de que no ha sido interrogada por este asunto durante el turno de preguntas, en referencia a unas declaraciones realizadas por Feijóo en la víspera en las que no descartó llevar a cabo una moción de censura contra Sánchez si se diera el "contexto adecuado", aunque apostilló que hablar de esta posibilidad en este momento es hacer "política ficción". No obstante, para Alegría estas son palabras y propuetas de un político que está "desesperado" por su "incapacidad" de presentar un proyecto propositivo y positivo para el país y que a su juicio "le desacreditan" ante la ciudadanía. Además, señala que Feijóo está "cada vez más descartado" por quienes "verdaderamente mueven los hilos" en la derecha y en la ultraderecha en España, ha zanjado.

