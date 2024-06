Rueda confía en "cualquier planteamiento" de Feijóo, pero "la mejor censura" es un buen resultado del PP el 9J

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha dicho este lunes que confía en "cualquier planteamiento" que haga el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con respecto a una eventual moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez, pero ha recalcado que "la mejor censura" es que el PP tenga "un magnífico resultado" en las elecciones europeas de este domingo, 9 de junio. Así ha respondido en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Gobierno gallego, al ser preguntado sobre si vería con buenos ojos que el PP presentase una moción de censura apoyándose en Junts, después de que Feijóo --interpelado al respecto en una entrevista-- anunciase que no la descarta si, tras los comicios europeos, hay un "contexto adecuado". En este sentido, el presidente gallego ha cerrado filas con el líder de su partido, aunque ha dicho desconocer "el planteamiento en profundidad" sobre esta eventual moción de censura apoyándose en los independentistas catalanes. "Desconozco si entró en esos detalles", ha recalcado. Rueda ha asegurado, en relación con la política estatal, que "la situación es insostenible", por lo que ha dado su visto bueno a "cualquier cosa que pueda servir para que este Gobierno cambiara" o se hagan "las cosas de otra manera". Porque el Ejecutivo, ha añadido, es "merecedor de muchísimas censuras" y "cada día da un motivo más". Eso sí, a renglón seguido ha aseverado que la "mejor manera de censurar" es dar "un magnífico resultado" al PP en las elecciones europeas, porque "el propio presidente Pedro Sánchez les quiso dar un carácter marcadamente plebiscitario". Aunque ha insistido en que desconoce los detalles de esa hipotética moción de censura, Alfonso Rueda ha subrayado que "cualquier planteamiento" que haga Feijóo "es medido" y "acertado" hasta ahora. "Para mí, a día de hoy, mientras (Feijóo) no me demuestre lo contrario, que ni lo demostró ni creo que lo vaya a demostrar, está haciendo una política acertada y la oposición que este país necesita. Ojalá que, cuanto antes, sea presidente del Gobierno", ha concluido.

