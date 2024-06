Albares descarta un acuerdo sobre Gibraltar hasta después de las elecciones en Reino Unido

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha descartado este lunes que el acuerdo que negocian la UE y Reino Unido sobre Gibraltar pueda estar cerrado antes de las elecciones británicas del próximo 4 de julio. Así lo ha dado a entender tras ser preguntado sobre el estado de la negociación del acuerdo que regirá la relación entre el Peñón y los Veintisiete tras el Brexit un día antes de su reunión con los alcaldes del Campo de Gibraltar en Algeciras para informarles sobre el punto en que está la negociación. "En cuanto que el nuevo Gobierno esté al frente del Reino Unido me reuniré con mi nuevo colega para dar el último empujón y conseguir ese acuerdo", ha indicado en rueda de prensa con su homólogo egipcio, Samé Shukri, dando a entender de este modo por primera vez que no ve factible cerrar el acuerdo hasta entonces. Albares, que se vio la semana pasada con su homólogo británico, David Cameron, en los márgenes de la reunión informal de ministros de Exteriores de la OTAN en Praga, ha incidido en que "negociaciones técnicas" continúan. El ministro ha subrayado que tras la última reunión celebrada en Bruselas el pasado 16 de mayo junto con Cameron y el vicepresidente de la Comisión Europea encargado del tema, Maros Sefcovic, en la que también estuvo el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, se quedó precisamente "en avanzar en ese trabajo técnico una vez que el marco político ya está más o menos concretado". En el comunicado conjunto al término de la cita de Bruselas, se informó de que había habido "importantes avances y áreas adicionales de acuerdo" y se constató que "el acuerdo está cada vez más cerca". En este sentido, se comprometieron a "trabajar estrechamente y con rapidez en las cuestiones pendientes para conseguir un acuerdo global", emplazándose a "seguir en contacto permanente y estrecho", aunque sin poner fecha para una nueva reunión en este formato. Tras ello, el pasado 22 de mayo el primer ministro británico, Rishi Sunak, anunció elecciones anticipadas en Reino Unido el 4 de julio, lo que viene a sumarse a las europeas del 6 al 9 de junio, de las que saldrá una nueva Eurocámara que deberá refrendar lo pactado y también una nueva Comisión Europea, que es la encargada de negociar en nombre de los Veintisiete, aunque esta no tomará posesión hasta noviembre.

