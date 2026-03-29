Pedro Acosta, contento con el podio pero señala que "también ha faltado un poco"

Redacción deportes, 30 mar (EFE).- El español Pedro Acosta (KTM RC 16), tercero en el Gran Premio de los Estados Unidos de MotoGP, se ha mostrado contento con el resultado, pero también ha señalado que "ha faltado un poco también, porque al final he tenido que dejar pasar a Martín para ver si me subía un poco la presión".

"Tenemos que estar contentos, sobre todo por quitarnos la espina de ayer", continúa Acosta, quien explica "estamos mostrando que somos competitivos, más o menos, en cada circuito, quitando Brasil, así que hay que estar contento".

De la carrera destacó que "ha sido divertida" y enseguida explicó que "quizás ninguno nos esperábamos estar tan adelante ni mantener tan buen ritmo, así que tenemos que estar contentos", aunque ha reconocido que "no ha empezado de la mejor manera con el toque con Bezzecchi, pero bueno, creo que esto también le da un poco más de morbo a las carreras".

Del incidente que protagonizó, Pedro Acosta explicó que "al final yo era el que estaba delante y él era el que sabía que yo me había ido largo y yo para atrás no puedo mirar".

"Al final, nunca vamos con el depósito lleno hasta la carrera, entonces es muy complicado saber dónde frenar las primeras vueltas y era una de las pocas cartas que tenía este fin de semana, intentar salir bien y apretar las primeras vueltas", continuó Acosta, quien ha reconocido que "no me ha salido bien del todo, pero me ha valido para estar en el podio". EFE