Jorge Martín dice sentirse satisfecho con el segundo, aunque "satisface menos"

Redacción deportes, 30 mar (EFE).- El español Jorge Martín (Aprilia RS-GP), segundo en el Gran Premio de los Estados Unidos de MotoGP, ha dicho estar muy agradecido con el segundo puesto, aunque enseguida aclara que "cada vez el segundo satisface menos, porque quieres ganar, pero, bueno, ayer me quité un poco esa espinita de ganar una 'sprint'".

"Hoy lo he dado todo y la verdad es que Marco ha estado increíble, pensé que después de ese toque perdería mucho más rendimiento, pero no ha sido así", explica en el circuito Jorge Martín, quien recuerda que Bezzecchi "cada vez iba más rápido, yo apretaba, le iba recuperando, si es verdad, pero físicamente estaba tirando demasiado de los hombros".

"Estaba sufriendo mucho y esas tres últimas vueltas he tenido que bajar el ritmo porque, si no, quizá no acababa, así que he decidido tomar esa segunda posición, lo he intentado durante 15 vueltas, 16, pero al final ha sido así, he tomado riesgos, pero sólo los necesarios", insiste Martín.

Sincero, Jorge Martín ha dicho estar "a un nivel alto", si bien enseguida destacó que "la moto está a un nivel altísimo, Marco está claro que también, está batiendo récords y, cuanto más fuertes son los rivales, mejor es el resultado final".

En cuanto a la siguiente cita, el Gran Premio de España, ha asegurado que "Jerez será súper bonito, el año pasado no pude correr y ahora correr allí será increíble, pero mi forma de verlo es como si no hubiese hecho ningún podio, quiero tranquilizar al equipo, expectativas bajas, hay que acabar, hay que coger puntos".

"Cada punto a final de año vale oro y eso es lo que necesito, si llegamos a Malasia en noviembre con opciones, ahí es cuando tienes que decir, voy a por el mundial, o no, o hay que jugar más a temas psicológicos", comenta Jorge Martín. EFE

