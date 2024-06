Irene Montero llama a frenar la "gran coalición de la guerra" y reprocha la "insoportable hipocresía" del PSOE

La candidata de Podemos a las elecciones europeas, Irene Montero, ha llamado a frenar la "gran coalición de la guerra" que considera que va a formar la presidenta de la Comisión Europea Ursula Von der Leyen con 'populares', socialdemócratas, liberales y el grupo de extrema derecha ECR y ha reprochado al PSOE y a su candidata Teresa Ribera su "insoportable hipocresía". Montero era la cabeza de cartel del mitin central de campaña de la formación en Valencia. Durante algo más de una hora, Montero ha intervenido en un acto íntegro en castellano junto a los candidatos a las elecciones europeas Serigne Mbayé, María Teresa Pérez y Mar Cambrollé y el portavoz de Podem en València, Adrián Navalón. La exministra de Igualdad ha criticado que Ribera "pida el voto a la gente" cuando "ella misma está reconociendo sentarse en una Comisión Europea para lavarle la cara a los herederos de Mussolini y a los antiabortistas". En este sentido, ha señalado que "a la extrema derecha se la para con más derechos, no sentándose con ellos" y ha subrayado que "claro que avanzar en derechos cuesta y tiene un coste político". De hecho, ha remarcado que "la primera condición" para que una reivindicación llegue al Boletín Oficial del Estado es "créersela". Montero ha argumentado que estas son unas elecciones "para preguntarnos cuáles son nuestros principios éticos, políticos, morales e ideológicos" y "cuál queremos que sea el mundo". En este sentido, ha instado a parar el genocidio en Gaza y que "los responsables no queden en la impunidad"; a prohibir que los fondos buitre compren casas puesto que "las casas son para vivir". Y ha defendido que "si ningún ser humano es ilegal, nuestras fronteras no pueden estar llenas de concertinas", así como que es "un escándalo pagar a terceros países para que detengan ilegalmente a personas" como su compañero de lista Mbayé --que llegó a España en una patera en los años 2000--. También ha señalado que "si todo el mundo tiene derecho a ser quién es, el derecho a la libre determinación de la identidad de género no tiene que ser una recomendación, tiene que ser una obligación". "Si nacemos dependientes y los demás nos hacen libres, la única tarea digna y decente es construir sanidad pública", ha añadido. Igualmente, ha advertido que "la derecha nombra y llama 'libertad' a su odio, su privilegio y su desigualdad", y ha subrayado que "decir maricón no es libertad, es odio". "En estas elecciones, el voto tiene que representar valores, principios éticos y la convicción íntima de que sí se pueden cambiar las cosas". MONARQUÍA, PAZ Y PALESTINA Montero ha comenzado su discurso recordando que hoy se cumplen 10 años del anuncio de la abdicación del "corrupto" rey Juan Carlos I porque "estaba enterrado en corrupción" y ha subrayado que "somos más en España quienes nos preguntamos cómo puede representar al pueblo alguien que no ha sido elegido por el pueblo". Por ello ha defendido que Felipe VI "ostenta un cargo de representación de forma anacrónica y absolutamente antidemocrática" y ha defendido que "si Leonor quiere hacer política, que se presente a las elecciones como hacemos todas". "Que viva la República", ha añadido. Montero también ha defendido la "Europa de la paz y los derechos" y ha subrayado que las medidas medioambientales y sociales "más importantes" es "la paz". "¿Creéis que habría tantas guerras si fueran los hijos de los ricos quienes muriesen en ellas y no quienes recibieran beneficios multimillonarios cada vez que hay un conflicto armado?", ha preguntado al público. En este sentido, ha instado a frenar la "escalada bélica" y ha criticado que "si los pueblos tienen derecho a la legítima defensa", se ha preguntado por qué Europa "lleva décadas dejando tirado al pueblo saharaui y al pueblo palestino". Además, ha instado al Gobierno a "romper relaciones diplomáticas" con Israel y se ha preguntado "si no son suficientes ocho meses". "¿Qué ata a este Gobierno para no romper relaciones diplomáticas con Israel?", se ha preguntado y ha concluido con un "desde el río hasta el mar, Palestina vencerá".

