Montserrat apunta que el PP será "clave" en Europa para frenar la "infame Ley de Amnistía"

La cabeza de lista del PP a las elecciones europeas, Dolores Montserrat, ha asegurado que el PP en Europa será "clave" para frenar la "infame Ley de Amnistía" que, a su juicio, "hace desiguales a los españoles, entrega privilegios e impunidad a unos pocos y el Código Penal a los independentistas catalanes", que "dieron un golpe al Estado". De esta manera se ha pronunciado la candidata 'popular' a los comicios que se celebrarán el próximo 9 de junio, durante un acto de campaña celebrado este viernes en Ibiza. "Lo más radical, ultra, lo más extremo que puede haber hoy en Europa es un presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha entregado la gobernabilidad de España y la igualdad de los españoles a un prófugo de la Justicia por siete votos para mantenerse agonizando en Moncloa", ha recalcado. En ese sentido, ha afirmado que los independentistas son "insaciables" puesto que "ya han dicho que irán más allá", adjetivo que también ha empleado para calificar a Sánchez porque, desde su punto de vista, también es "insaciable" para "mantenerse en el poder". En declaraciones a los medios de comunicación, previas al acto central de campaña que se llevará a cabo Sant Antoni, Montserrat ha argumentado que el PP "gobierna sin sectarismos ideológicos" y desde la "centralidad", al saber que "gobierna para todos y cada uno de los ciudadanos de esta isla". Según ha dicho, el PP será el "dique de contención" y el "freno de esta infame ley", dado que, a su modo de ver, la legislatura "ha colapsado" y "el tiempo de Sánchez ha terminado" puesto que "no gobierna". También ha asegurado que las elecciones del 9J son "importantísimas" porque las Islas "se lo juegan todo en Europa" y "España se juega en Europa", por lo que ha hecho un llamamiento a quienes votaron al PP el pasado año en Ibiza para "aglutinar el voto" en estas elecciones en su formación. "Si el PP está fuerte en Europa será como mejor se defenderá a todos y cada uno de los españoles", ha reiterado. COMPROMISOS ELECTORALES Montserrat ha insistido en que el voto al PP es un "voto doble" al ser un partido de "principios firmes reales" y que defenderán en Europa "lo que ya han defendido estos últimos años". Entre otros compromisos, la candidata se ha referido a la reducción de impuestos para los jóvenes para que "no paguen impuestos durante sus primeros cuatro años laborales" y que "este dinero se pueda utilizar para emprender un negocio o pagar un alquiler", algo "tan necesario en Baleares". Asimismo, en la próxima legislatura el PP ha asegurado que creará un Plan Europeo en apoyo de la salud mental. Sobre el sector primario, la candidata ha recordado que el PP "siempre" ha defendido a ganaderos y agricultores, por lo que luchará contra la "competencia desleal" y la "asfixia burocrática" que sufren los agricultores del sector primario: "No son una gestoría", ha destacado. Para ello, el PP ha prometido la creación de una comisión específica de Pesca en la UE y ha criticado que ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, lidere la lista del PSOE a los comicios europeos, porque "es la gran enemiga del campo y del mar" y "ha criminalizado al sector primario", al que Montserrat ha calificado de "esencial". El presidente del PP de Ibiza, José Vicente Marí, por su parte, ha pedido a los ibicencos que vuelvan a confiar en el PP, tal como hicieron en las elecciones de 2023, para que sus candidatos en Europa "puedan seguir defendiendo los intereses de Ibiza". También ha resaltado que "si los votos se dividen" y "no se concentran en el PP, Sánchez se queda".

