Prohens destaca como objetivo de la transición energética que "no sea una realidad alejada de la calle"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha destacado que uno de los objetivos de la transición energética es que "no sea una realidad alejada de la calle, de los particulares, de los ciudadanos, de las pequeñas empresas y de los autónomos" "Solo así vamos a conseguir la implicación de toda la sociedad y esta transformación efectiva y real", ha subrayado la líder del Ejecutivo este jueves en la clausura de la jornada 'La energía en las Islas Baleares: retos y oportunidades de la transición energética'. En el acto, que se ha llevado a cabo en la Cámara de Comercio de Mallorca, Prohens ha hecho hincapié en que el Govern ha aumentado de 16 a 90 millones de euros el Plan de Transición Energética y ha destinado 36 millones de millones al Instituto Balear de la Energía (IBE). La presidenta ha destacado que desde la Conselleria de Empresa, Empleo y Energía se está realizando "mucho trabajo en este sentido", sobre todo en agilizar expedientes. Para Prohens, "no puede ser que sea la administración pública el primer obstáculo para todos aquellos que apuestan, que quieren invertir o que quieren dar este paso hacia una energía más verde". En esta línea, el Ejecutivo autonómico ha puesto en marcha un plan para acelerar ayudas de la transición energética y ha tramitado en seis meses expedientes por un valor de 10,5 millones de euros. "Un salto importante si lo comparamos con los 4,8 millones de euros que se habían tramitado durante el año y medio anterior", ha añadido la presidenta. Asimismo, ha subrayado el carácter transversal de la transición energética, mencionando que se han duplicado las ayudas concedidas para la eficiencia energética de viviendas y se ha reforzado el transporte interurbano con nuevas líneas y frecuencias para dar alternativas al vehículo privado. "No quiero parecer autocomplaciente, sé que estamos solo en un punto de partida", ha dicho Prohens, afirmando que "queda todavía muchísimo camino" y "muchísimas cosas por mejorar desde la propia Administración Pública". Durante su intervención, ha hecho hincapié en la complejidad de los temas relacionados con la energía y en el papel de las oficinas de transición energética para asesorar a particulares y empresas. "Tan complejo como es la energía, la apuesta por las renovables, incluso el ahorro o entender una factura de la compañía eléctrica, hemos intentado acercarlo a los ciudadanos", ha expuesto. DECRETO LEY DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Precisamente, ha incidido, para que la administración "deje de ser un problema" el Govern ha aprobado el decreto ley de Simplificación Administrativa. "No pretendemos abordarlo todo en un primer decreto ley, pero sí que hemos empezado a poner las bases de lo que será una política transversal durante toda la legislatura", ha sostenido. En este sentido, el decreto incluye la declaración de interés con la intención de agilizar infraestructuras de energía renovables como los puntos de carga de los vehículos eléctricos y elimina la autorización previa para proyectos fotovoltaicos de autoconsumo energético inferiores a 500 kilovatios. Además, ha comentado que se facilitan las comunicaciones telemáticas para solicitar subvenciones en energías renovables y, en el caso de las legalizaciones en suelo rústico, se supedita de manera obligatoria esta legalización, además de otras medidas, a implantar medidas que supongan un incremento de la eficiencia energética. En relación con la descarbonización, ha hecho referencia a que la Comisión Europea ha elegido Baleares como uno de los territorios para el programa de descarbonización del 100 por ciento en el año 2030. "Tenemos que avanzar y tenemos que hacerlo todos juntos hacia este cambio de modelo para consumir y para generar electricidad", ha señalado en este punto. Una cuestión que, a su parecer, solo se puede lograr con la colaboración de todas las partes. "Las Islas Baleares tenemos la responsabilidad de cumplir con esta transición energética que lidera la Unión Europea, pero también tenemos una responsabilidad adicional con nuestro territorio, con nuestros ciudadanos", ha añadido. Con todo, Prohens ha insistido en que el archipiélago es "un territorio frágil, un territorio limitado, pero también un territorio que supone una gran oportunidad en la transición energética, electrificación, de descarbonización o de energías renovables". En el acto han estado presentes el director general del Club Español de la Energía, Arcadio Gutiérrez; el director general de Endesa, Martín Ribas; el director general de Relaciones Institucionales y Regulación de Endesa, José Casas, y el presidente de la Cámara de Comercio de Mallorca, Eduardo Soriano.

