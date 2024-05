Ribera llama a movilizarse ante la ultraderecha y avisa: "Pasarán por encima de nosotros si no les paramos"

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y cabeza de lista del PSOE a las elecciones europeas, Teresa Ribera, ha hecho un llamamiento a los ciudadanos para que acudan en masa para frenar el auge de la extrema derecha. "Pasarán por encima de nosotros como no les frenemos en las urnas el próximo 9 de junio", ha lanzado en un acto de campaña en Denia (Alicante) junto a la candidata a eurodiputada, Leire Pajín, principal novedad en la lista del PSOE. Ribera señala las formaciones de esta ideología apelan a la parte "más visceral y retrógrada" de la sociedad y están alimentadas por una "internacional ultra" que está aprendiendo a desestabilizar la democracia, la convivencia y la paz que "tanto costó construir desde la Segunda Guerra Mundial", ha señalado. Por tanto, ha pedido a los militantes y simpatizantes socialistas movilizarse y convencer a sus entornos para llevar a las urnas votos para el PSOE. "Por cada machista, tres votos. Por cada negacionista, otros tres votos. Por nuestros hijos, otros tres votos. Por las oportunidades que queremos seguir construyendo, otros tres votos. Y así veinte, veinticinco, treinta votos cada uno de vosotros", ha encargado a los asistentes. COMO PP Y VOX PERO ELEVADO A LA ENÉSIMA POTENCIA Ribera considera que el proyecto europeo está en riesgo y dice que no quieren renunciar a él porque es lo mejor que le ha pasado a los españoles en los últimos 40 años. "Esa Europa que ha sido la esperanza de futuro, la esperanza de mejora, de prosperidad, de todos y cada uno de los rincones de este país", ha enfatizado. A su juicio la extrema derecha "dice barbaridades", "asalta capitolios" y pone en cuestión la democracia al tiempo que añora el conflicto y son "blaqueados impunemente" por la derecha tradicional, que se pone a su servicio, según señala, en lugar de defender las instituciones, la democracia y los servicios públicos. En la misma línea, ha advertido ante lo que considera una mezcla de "negacionismo, machismo, violencia y recorte de la agenda social". "Imaginaos ese cóctel Molotov en las instituciones europeas", apunta. "Pues tendríamos una Europa muy parecida a lo que vemos aquí como un peligro de regresión, pero elevado a la enésima potencia", ha añadido en referencia al gobierno autonómico de PP y Vox. Finalmente ha insistido en que un peso creciente de la derecha y la ultraderecha en las instituciones europeas es "un gran peligro". LEIRE PAJÍN Por su parte, la candidata socialista en las listas al Parlamento Europeo y exministra de Sanidad Leire Pajín ha ensalzado el trabajo y "anticipación" de Ribera, de quien ha destacado que ha sido "capaz de apostar por un modelo energético diferente" y de ser "escuchada y reconocida" en Bruselas. "Se acabó la política que no aprovechaba uno de los elementos más importantes del país, el sol. Ha hecho en muy poco tiempo lo que deberíamos haber hecho hace años. Ribera es la del impuesto a las grandes empresas y el PP el del impuesto al sol, que tanto nos costó y tan caro hemos pagado", ha aseverado, al tiempo que ha acusado al PP de "poner palos en las ruedas", en lugar de apoyar lo que, a su juicio, es "bueno" para España. Asimismo, Pajín ha sostenido que las elecciones europeas son un "momento decisivo para la historia, el más importante de los últimos 30 años, porque Bruselas y Europa hoy deciden más que nunca y porque la amenaza en el horizonte es la más real de los últimos años". "Ya hay quien quiere acabar con un pacto histórico y que sea la legislatura de la derecha y extrema derecha, que ya están queriendo pactar Le Pen y Meloni y Feijóo lo está intentando blanquear", ha acusado. No obstante, ha recalcado que España "sabe entender la encrucijada que tiene por delante y siempre responde". Por su lado, el alcalde de Denia, Vicent Grimalt, ha sostenido que para Europa quieren "solidaridad, integración, medio ambiente, sostenibilidad, igualdad y justicia social", unos valores que "dejar en herencia a las futuras generaciones" y ha alertado que en la Comunitat Valenciana saben qué pasa cuando PP y Vox "se quitan la máscara electoral y pasan a gobernar". "Intolerancia, censura, privatización y discriminación. No lo consintamos", ha reclamado.

