La UCO requirió ayer documentación en el CSD y Ayuntamiento de Madrid por la investigación que afecta a Begoña Gómez

Agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) de la Guardia Civil se personaron ayer en la sede de Consejo Superior de Deportes (CSD) y en el Ayuntamiento de Madrid para requerir documentación en el marco de la investigación por el caso Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Según confirman fuentes de la investigación a Europa Press, los agentes solicitaron información sobre expedientes relacionados con el empresario Juan Carlos Barrabés por orden del juez Juan Carlos Peinado. Las diligencias tienen que ver con la denuncia del sindicato Manos Limpias contra Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por presuntos delitos de trafico de influencias que investiga el Juzgado de instrucción número 41 de Madrid. El juez ya había pedido a la UCO que le remitiera los contratos que fueron otorgados al empresario Juan Carlos Barrabés desde Red.es, el Consejo Superior de Deportes y el Ayuntamiento de Madrid, según consta en una providencia en el sumario de la causa, al que ha tenido acceso Europa Press. En concreto, se solicitó a los agentes que recabaran los expedientes de contratación a la entidad Innova Next SLU, propiedad de Barrabés. Con todo, la UCO ha enviado un informe al juez Juan Carlos Peinado en el que descarta vinculación de Gómez con el ex consejero delegado de Globalia Javier Hidalgo, así como que favoreciera el rescate de la aerolínea Air Europa por parte del Estado. También descarta que su intervención decantara adjudicaciones a empresas del empresario Juan Carlos Barrabés. En el informe, que incluye el sumario de la causa a la que ha tenido acceso Europa Press, los agentes del Grupo de Delincuencia Económica 3 indican que el único elemento que vincularía objetivamente a Begoña Gómez con Globalia es el hecho de que coincidió con Hidalgo en dos eventos que tuvieron lugar en enero de 2020 en los que participaba la sociedad Wakalua --filial de Globalia--. Por otro lado, la UCO, tras analizar los contratos públicos adjudicados a sociedades vinculadas al empresario Juan Carlos Barrabés, concluye que en los tres expedientes de la sociedad Innova Next con Red.es, que están en el foco de la investigación del juzgado, la empresa de Barrabés (o la UTE con la que participaba) obtuvo "la mejor puntuación" en criterios dependientes de juicio de valor, cuyo peso en el concurso era del 40%. En el apartado de criterios económicos (60%) no fue, sin embargo, la primera.

