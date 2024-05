Montserrat descarta que el PP sea el "salvavidas" de PSOE o Junts en una moción de censura

La cabeza de lista a las elecciones europeas y actual portavoz del PP, Dolors Montserrat, ha descartado que los populares vayan a ser el "salvavidas de Sánchez ni el de Puigdemont", en referencia a los líderes de PSOE y Junts, ante una eventual moción de censura en el Congreso de los Diputados. "No vamos a vender a nuestros votantes ni les vamos a defraudar", ha recalcado en una entrevista de este martes en 'El Periódico de Catalunya' recogida por Europa Press. Al preguntársele por el estado del 'procés' en Catalunya, ha reivindicado que está "más vivo que nunca por Sánchez", a quien acusa de haberlo rehabilitado, y ha sostenido que los socialistas lo han exportado y mutado al resto de España, siendo el candidato del PSC a presidir la Generalitat, Salvador Illa, la marca blanca de ERC. MELONI Montserrat también se ha referido al posible apoyo de la formación de la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, tras las elecciones europeas, quien cree que "se ha acercado a las políticas y los valores de la Unión Europea". En una entrevista en Onda Cero, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, defendió que Meloni "no es homologable" al primer ministro de Hungría, Víktor Orbán y la comparó con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien, a su juicio, no es "homologable" con el PSOE en lo que dice públicamente.

