Ecologistas en Acción pide al Gobierno que impulse una moratoria de la minería submarina

Madrid, 8 may (EFE).- Ecologistas en Acción ha pedido al Gobierno avanzar hacia una moratoria internacional de la minería submarina tras la publicación de un nuevo informe elaborado por la red europea de organizaciones conservacionistas 'Seas at Risk', de la que forma parte, y que plantea una hoja de ruta para frenar la destrucción de los fondos marinos.

El documento, titulado 'The changing seascape of deep-sea mining in Europe' (El inestable paisaje marino de la minería de aguas profundas en Europa), asegura que "es necesario" pasar de las declaraciones a "una acción más decidida" de protección con vistas a la asamblea de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA, por sus siglas en inglés) que se celebrará en Jamaica el próximo verano.

La hoja de ruta planteada por el texto incluye, entre otras medidas, la prohibición de la minería submarina en aguas bajo jurisdicción nacional, la aplicación de un embargo preventivo de minerales procedentes de los fondos marinos y la reforma integral de la ISA para centrar su misión en la protección de estos ecosistemas.

Se trata de un paso "urgente", aseguran los ecologistas, después de que Noruega decidiera abrir a la minería submarina sus aguas en el Ártico a principios de este mismo año y de que la ISA haya mostrado su intención de aprobar un código minero específico que permitiría el inicio de la explotación en 2025.

Ecologistas en Acción valora que sean ya 11 los Estados europeos, incluyendo España, que se han pronunciado a favor de una moratoria, pausa precautoria o directamente la prohibición de la minería submarina, pero exige al Gobierno que "se tome en serio" la próxima asamblea de la ISA y "ponga todo de su parte" para que salga adelante la propuesta de política general para la aplicación de esta moratoria. EFE

ppm/cc