Zapatero insta a la UE a "no subarrendar su política exterior a la de EE.UU."

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha instado a la Unión Europea (UE) a reflexionar sobre su autonomía política: "No subarrendar su política exterior a la de EE.UU. porque va a ser un fracaso". Lo ha dicho en la presentación de su libro-entrevista 'Crónica de la España que dialoga' junto al periodista Màrius Carol en el Cercle d'Economia en Barcelona, y a la que han acudido el expresidente de la Generalitat José Montilla y la exministra Leire Pajín, entre otros. Zapatero ha asegurado que Europa no debe armarse más: "Siempre que lanzamos una carrera armamentística, lo que va a haber son más guerras y más poder de la industria militar". "Hablemos claro. Sé que en esto puedo mantener posiciones minoritarias. Lo que hay que hacer es invertir más en política, en recuperar las capacidades político-diplomáticas, invertir más en cooperación exterior, en desarrollo. Eso es lo que hay que hacer. Lo otro nos va a llevar a una crisis mucho más grave de la que tenemos", ha advertido. El expresidente se ha definido como "incompatible radicalmente con cualquier violencia" y ha apuntado textualmente a una crisis muy profunda si vuelve la tendencia a utilizar la guerra como arma en relaciones exteriores. DISCURSO "SOLVENTE" DE SÁNCHEZ SOBRE GAZA En cuanto a la guerra en Gaza, ha asegurado que llegará un momento en que habrá una revisión histórica y profunda cuando las instituciones internacionales, las ONGs y los tribunales internacionales puedan evaluar lo que está pasando: "Esto pondrá en crisis a la sociedad americana y, por supuesto, a Israel". "Occidente es el 12 ó el 14% de la población. El 80% no nos entienden en las decisiones políticas, no entienden que seamos tan duros con otros países y dejemos a Israel hacer lo que está haciendo", ha dicho. Asimismo, ha afirmado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es "el único líder de peso internacional que ha hecho un discurso en este tema solvente desde los principios del derecho internacional", y no tiene ninguna duda de que será reconocido por eso. "De que la acción en Gaza de Israel va a llevar a una crisis muy grave en Occidente no tengo ninguna duda. Aspiro a que sea uno de los momentos en que se cumpla un punto de inflexión de decir 'Hasta aquí hemos llegado", ha concluido.