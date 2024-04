Un jurista propuesto por ERC defiende la amnistía y ve "llamativo" que García Castellón "despierte" la causa 'Tsunami'

El catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) Manuel Cancio Meliá, propuesto por ERC para defender la ley de amnistía en el Senado, ha reivindicado este martes la "constitucionalidad" de esta norma, mientras que considera "llamativo" que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón "despertara" la causa de 'Tsunami Democrátic' cuando comenzó a tramitarse esta medida pactada entre el PSOE y las formaciones independentistas. Durante su comparecencia en la comisión que está tramitando la amnistía en el Senado, Manuel Cancio Meliá ha dado sus argumentos por los que considera que esta proposición de ley es constitucional frente a los que piensan que va en contra de la Constitución Española por vulnerar el principio de igualdad. "Pienso que la Ley de Amnistía es perfectamente constitucional, que lo es básicamente por la consideración que ponerle cortapisas, prohibiciones a la soberanía popular, a las Cortes, es algo que tiene que estar muy claro, que tiene que resultar con evidencia del texto constitucional y, desde mi punto de vista, no es el caso", ha sostenido. Asimismo, el jurista propuesto por ERC ha aludido al artículo de la Constitución que prohíbe tramitar una ley de amnistía a través de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), por lo que deduce que "no está prohibido" que el Parlamento apruebe una ley de amnistía. LA CAUSA TSUNAMI Manuel Cancio Meliá ha evitado valorar desde el punto de vista político si la ley de amnistía es conveniente o no, aunque sí que ha pronunciado que los hechos desde el procés de 2017 desde el punto de vista del derecho penal "han llegado a constituirse en anomalías". De esta manera ha hablado sobre la causa de 'Tsunami Democrátic', señalando que "presenta peculiaridades en su tramitación que son realmente muy llamativas". "Una causa que abre en el año 2019, que está paralizada hasta que, por casualidad, se empieza a tramitar la ley de amnistía. Esto es llamativo. Osea, no se había hecho ni siquiera el ofrecimiento a las supuestas víctimas, que es el trámite inicial, y cuando uno está en una causa en serio, pues es lo primero que se hace. Entonces, es llamativo que estuviera dormida y que despierte justo en el momento que despierta", ha denunciado este jurista. Al hilo, este catedrático propuesto por ERC considera que no existe terrorismo en esta causa, apostillando que ve "difícilmente explicable" que se puedan atribuir este tipo de delitos, aunque sí que ha señalado que existen otro tipo de delitos de atentados graves en los altercados cuadno se conoció la sentencia del procés.