Rueda será investido por segunda vez este jueves presidente con el apoyo de la mayoría absoluta del PPdeG

El líder del PP gallego, Alfonso Rueda (Pontevedra, 1968), sexto presidente de Galicia desde que en mayo de 2022 relevó a Alberto Núñez Feijóo como titular de la Xunta cuando este dio el salto a la política estatal, abrirá una nueva etapa política esta semana dado que este jueves será investido por segunda vez en el Parlamento de Galicia. La elección parlamentaria de Rueda, a quien el jefe del Legislativo, Miguel Santalices, ha propuesto como candidato a la Presidencia tras revalidar una mayoría absoluta amplia en las elecciones del pasado 18 de febrero (con 40 escaños, dos menos que en 2020), está garantizada porque bastan los votos de los diputados populares. De hecho los 40 'síes' del PPdeG serán los únicos que sumará Rueda, dado que tanto la líder del BNG, Ana Pontón, cuyo grupo tiene 25 diputados, como José Ramón Gómez Besteiro (al frente de los socialistas, con nueve representantes en el Pazo do Hórreo) han anticipado que, tras reivindicarse como alternativa en las réplicas, dirán un 'no' rotundo a Rueda. Tanto Besteiro como Pontón han acogido con frialdad la oferta de pacto por la industria y la energía que planteó Rueda en el Pazo do Hórreo el martes, además de considerar que sus recetas destilan continuismo. La dirigente nacionalista llegó a identificar el discurso del ahora jefe del Ejecutivo gallego en funciones como "el día de la marmota". Por su parte, Armando Ojea, el representante de Democracia Ourensana (D.O.) ha anticipado que elegirá la abstención, aunque no escatimó en críticas a lo que tildó de discurso "plúmbeo" y, además de afear los numerosos aplausos populares, por considerar que "interrumpían" el debate, se quejó de que no hubiese alusiones explícitas a su circunscripción, la provincia de Ourense. ADIÓS AL MARCHAMO DEL PRESIDENTE 'A DEDO' Así las cosas, salvo sorpresa mayúscula, quien el 18F logró salvar la herencia de la mayoría absoluta recibida de manos de Alberto Núñez Feijóo, será investido por segunda vez presidente de Galicia, un feudo popular por excelencia que el 18F certificó la quinta mayoría absoluta consecutiva para el PPdeG desde que en el año 2009 Feijóo recuperó la Xunta después de un mandato en coalición de PSdeG y BNG. Pero Rueda siempre ha preferido remarcar que se trata de su "primera" mayoría absoluta. Y es que, además de dar aire a Feijóo en su liderazgo estatal, tanto él como su equipo (con Paula Prado como número dos) han superado el primer reto político y personal sellando la victoria que todo líder necesita para consolidarse. Mantener el poder de la Xunta le permitirá superar el marchamo de presidente 'a dedo' que le acompañaba desde mayo de 2022, cuando tomó las riendas de la Xunta y del PPdeG después del salto de Feijóo a la política estatal. En sus próximas decisiones políticas, empezando por el diseño del nuevo Gobierno (en el que ha anticipado ajustes y la recolocación de competencias) se verá cómo calibra. TOMA DE POSESIÓN Y NUEVO GOBIERNO Lo primero será superar los ya escasos trámites pendientes, puesto que este jueves, después de réplicas de los grupos y dúplicas de los grupos con representación en el hemiciclo gallego y del candidato, se producirá la votación que culminará la investidura. El siguiente paso será que el jefe del Legislativo comunique la elección de Rueda como presidente gallego al rey Felipe VI y al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. Lo hará, previsiblemente si sigue las pautas de anteriores ocasiones, por vía telemática con firma electrónica. Ya el sábado, tomará posesión de su cargo como presidente. En mayo de 2022 optó por la fórmula del juramento y lo prestó con la mano sobre el Estatuto de Autonomía, paso que podría repetir. Lo que no repetirá es la ubicación, ya que ha decidido cambiar la sede del Parlamento por el entorno de San Domingos de Bonaval, donde se sitúa el Panteón de Galegos Ilustres. Además del simbolismo histórico, también es un lugar memoria para los populares, puesto que en este mismo enclave, el ya fallecido presidente Gerardo Fernández Albor asumió la Presidencia del Ejecutivo gallego en la primera legislatura democrática de Galicia, el 21 de enero de 1982. Ya como presidente, de acuerdo con la intención que él mismo ha manifestado de empezar a trabajar cuanto antes con un Ejecutivo definitivo, el domingo designará a los miembros que le acompañarán en los asientos del Consello de la Xunta, por lo que Galicia cerrará la semana ya con nuevo Gobierno. El lunes, si los precedentes mandan, los nuevos conselleiros tomarán posesión y se producirá la primera foto de familia del nuevo Consello de la Xunta.