El supuesto contable de Zaplana dice que al testaferro Barceló "le obligaron a confesar"

València, 11 abr (EFE).- Francisco Grau, el considerado contable o gestor de la supuesta trama corrupta del caso Erial, por la que también se juzga al expresident de la Generalitat y exministro Eduardo Zaplana, ha declarado este jueves que el testaferro Joaquín Barceló, amigo de ambos, le dijo ayer que le "obligaron a confesar".

En la cuarta sesión del juicio del caso Erial, por las supuestas "mordidas" en las adjudicaciones de las ITV valencianas y parques eólicos, Grau ha negado que entregase cinco millones de euros en efectivo a Barceló para que los llevase a Andorra, como explicó ayer el testaferro confeso.

Grau es abogado, asesor fiscal y profesor de Economía en la Universidad de Alicante (fue suspendido, aunque hoy ha dicho que le "tocó jubilarse" cuando fue detenido).

Los investigadores del caso le atribuyen una participación esencial en la estructura societaria diseñada para el retorno a España de fondos ilícitos. Al igual que Joaquín Barceló y Zaplana, pasó cerca de nueve meses en prisión preventiva y el fiscal pide para él una condena de 8 años de prisión por pertenencia a grupo criminal y blanqueo.

Preguntado por el fiscal por si tiene alguna explicación de por qué dijo ayer Barceló que era testaferro de Zaplana y le atribuyó (a Grau) el papel de contable de la trama corrupta ha contestado: "Es una espada de Damocles la que tenemos con la petición de cárcel que ha hecho usted".

"Barceló y yo estuvimos unos meses en una misma celda, sabemos lo que se sufre, además sabemos lo que se sufre cuando estás solo, porque yo luego me fui (a la prisión) de Alicante y él se quedó (en Picassent). En diciembre -2018- me dijo que él no iba a volver a prisión, que iba a hacer lo que hiciese falta para que no volver".

"También dijo ayer Barceló que no pertenecía al PP, pero estuvo en la ejecutiva del partido Benidorm. Lo estuvo hasta que fue detenido y el partido lo dio de baja", ha añadido.

A continuación, ha agregado: "Se considera que Zaplana ha perdido ya su reputación y lo que yo pueda decir... pero lo que no he vivido no lo puedo decir, así que yo decido no conformarme. Ayer, cuando acabó la declaración, Barceló me dijo que le habían obligado a hacerlo", es decir, a confesarse responsable de haber actuado como testaferro y gestor de bienes y fondos pertenecientes realmente a Zaplana.

Sobre la sociedad Imison, que según los investigadores fue constituida en Luxemburgo por varios miembros de la familia Cotino (Sedesa) para abonar la mordida por la adjudicación de las ITV, Grau ha asegurado que Barceló le dijo que "había unos señores que querían invertir en España a través de una sociedad luxemburguesa, me dieron el teléfono del director financiero de Sedesa, que me ilustró sobre el origen de esos fondos".

"Este señor (directivo de Sedesa) me dio el teléfono de Beatriz García Paesa y me puse en contacto con ella", ha agregado.

Este acusado ha admitido que uno de los días que se reunió con la sobrina del espía Francisco Paesa también se reunió con Eduardo Zaplana en Madrid, pero ha subrayado que son "sucesos estadísticamente independientes", que aprovechaba el viaje para ver a varios clientes y "repercutir el gasto", porque "entonces no había AVE barato y una jornada en Madrid, comida y merienda-cena, podía subir a 500 euros".

Ha explicado que la sociedad que canalizó las inversiones de Imison en España fue Medlevante, una empresa que, según ha asegurado, constituyó Joaquín Barceló, aunque poseía menos del 2 %. "El resto era de los hermanos Cotino".

El fiscal ha insistido en por qué no se puso en contacto con los hermanos Cotino para informarles de las operaciones inmobiliarias que gestionaba con Medlevante, a lo que Grau ha respondido primero que supo, alrededor de 2009, que los propietarios ya no eran los Cotino, sino Fernando Belhot (otro de los supuestos testaferros de Zaplana), aunque más tarde -a preguntas del abogado de los Cotino- ha señalado que lo supuso y que no tuvo constancia cierta del cambio.

Preguntado por el fiscal por el motivo por el que informaba a Eduardo Zaplana -como consta en la documentación intervenida- de operaciones inmobiliarias como la compra de un terreno en La Finca, unos áticos en Altea o terrenos en Villajoyosa; "¿qué le interesaba a él?", ha preguntado el responsable de Anticorrupción, a lo que Francico Grau ha respondido que "pues... nada, salvo hacerle un favor a un amigo (Barceló)".

El abogado de Vicente Cotino ha preguntado a este acusado si es correcta su afirmación de que nadie del grupo Sedesa se puso en contacto con él para invertir en España, sino que fue Barceló, a lo que éste ha respondido que así fue. "¿Y usted sabe qué relación tenía Barceló con Vicente Cotino?", ha preguntado este letrado, a lo que Grau ha respondido negativamente.

"¿Alguna vez recibió alguna llamada o consulta de los dueños del dinero, que usted dice que eran los Cotino? ¿En ningún momento los socios que tenían más del 98 % de la inversión le preguntaron por lo que el socio que tenía el 1 % (Barceló) le transmitía?", ha insistido este letrado, a lo que Grau ha respondido con evasivas como "si se duda del administrador (Barceló) no se hacen las inversiones" o "yo soy el asesor, no me quiero meter en las relaciones entre los socios".

El interrogatorio a Grau ha sido intenso y complicado, tanto por la abundancia de fechas y documentación que se le ha exhibido como por la vehemencia y rodeos en las respuestas del procesado, que han propiciado la intervención conciliadora, y para solicitar aclaraciones del presidente del tribunal en varias ocasiones.

El acusado Francisco Pérez se ha ausentado de la sala durante el único receso que ha habido por encontrarse indispuesto, según han explicado los letrados de las defensas. EFE

jfg-rta/jdm

(foto)