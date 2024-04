Compromís presenta en las Corts una batería de iniciativas para obligar al Consell a posicionarse a favor de la igualdad

Compromís ha presentado en las Corts una batería de iniciativas para "obligar al Consell a posicionarse a favor de la igualdad" después de "la ofensiva del partido de ultra derecha Vox contra las mujeres", según señala el partido en un comunicado. En ese sentido, han criticado que en los municipios donde VOX forma parte de los gobiernos con el PP está suponiendo "el recorte de programas laborales para las mujeres, que son las que más sufren el paro y reducciones de jornadas", pero también está suponiendo "ataques a derechos fundamentales como son el de la interrupción voluntaria del embarazo", algo que la coalición valencianista recalca que no dejará "pasar", ni tampoco "permitir que la oleada machista se extienda a otras poblaciones valencianas". En ese sentido, la portavoz de Igualdad de Compromís, Verònica Ruíz, ha advertido: "Conocemos las intenciones de los socios de gobierno minoritarios, pero no podemos tolerar que desde el Gobierno de Mazón se argumenten excusas para no proteger a las mujeres ante estos recortes misóginos". Por ello, exigen al gobierno valenciano que "cumpla" las leyes de igualdad en vigor, tanto estatales como autonómicas y ha recordado que la reedición del Pacto contra la Violencia Machista, que se ha anunciado por parte del Consell, "no se podrá dar en estas circunstancias de ataque continuo a la mitad de la población". De este modo tanto en el Pleno de las Corts como en la Comisión de Igualdad se presentarán iniciativas por parte de la Compromís que tienen como finalidad "la protección del derecho de igualdad que para las valencianistas peligra ante la inacción del Consell", indica. Por su parte la diputada Mónica Àlvaro, miembro de la Comisión de Sanidad de las Corts, recuerda que la normativa estatal prohíbe de forma tajante cualquier actividad por parte de las instituciones que dificulte el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. "La ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo dedica una parte importante a prohibir cualquier tipo de actividad por parte de las instituciones públicas contrarias a que las mujeres puedan hacer uso del aborto y también impide la estigmatización tanto de las mujeres como de los profesionales que las atienen". PRÁCTICAS CONTRARIAS A LA LEY DE SALUD SEXUAL De este modo Àlvaro advierte de que "la creación de la oficina abortiva de Alicante o la persecución por parte de VOX a las políticas de igualdad en la ciudad de València, junto con los diarios acosos por parte de asociaciones provida en las clínicas donde se práctica el aborto y donde la Conselleria de Sanidad deriva las mujeres, son contrarías a normativa, incluso, en algunos casos, comportan penas de prisión". "El Gobierno autonómico no puede permanecer impasible ante estos ataques, sino que tiene que hacer cumplir la ley, también la ley de Salud valenciana que obliga el gobierno valenciano a procurar las condiciones óptimas porque se pueda desarrollar la interrupción del embarazo", ha reclamado. Para Compromís, "el silencio" que guarda el PP, tanto por parte de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Igualdad así como la Conselleria de Empleo o la Conselleria de Sanidad respecto a "los recortes en políticas de empleo y la amenaza de las libertades sexuales y reproductivas de las mujeres" es "una muestra evidente de que para el Partido Popular la única cosa que hay que proteger es el pacto PP-VOX para retener la Generalitat, a pesar de esto sea a expensas de las mujeres".