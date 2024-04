El PSOE se inclina por dejar las comparecencias en la comisión de las mascarillas para después de las catalanas

El PSOE y sus socios parlamentarios se inclinan por no celebrar comparecencias en la comisión del Congreso sobre contratos de públicos de emergencia hasta pasadas las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo, siguiendo el mismo esquema de las otras tres comisiones de investigación constituidas en la Cámara Baja. En el Congreso, además de la comisión que los socialistas impulsaron a raíz del 'caso Koldo', también están abiertas otras tres que el PSOE pactó con ERC y Junts a cambio de su apoyo a la elección de Francina Armengol como presidenta de la institución. El Pleno del Congreso aprobó la comisión relativa a la compra de material sanitario el pasado 21 de marzo y ese mismo día, la Mesa de la Cámara abrió el plazo para que los grupos designaran a sus representantes en este órgano con intención de acelerar su constitución. PRIMERO ACELERÓN Y LUEGO FRENO Esos nombres se registraron el 25 de marzo y, aunque el PSOE intentó dejar constituida la comisión antes de Semana Santa, finalmente echó a andar el pasado martes, con la elección de los miembros de su mesa. El próximo martes se reunirá la mesa con intención de abrir un plazo para que los grupos presenten sus propuestas de planes de trabajo. El socialista Alejandro Soler Mur, que preside esta comisión, ha optado, en principio, por priorizar la aprobación del plan de trabajo y dejar para más adelante los comparecientes. Es decir, la idea es que el plazo que se abrirá el martes será sólo para que cada grupo desvele qué hoja de ruta quiere seguir y después se convocará la comisión para decidir su plan de actuación. Luego se seguirá el mismo esquema con las listas de comparecientes, que podrían no estar aprobadas hasta finales de este mes. Dado que las personas a las que se decida llamar deben ser preavisadas de la citación quince días antes de la fecha prevista para su comparecencia, todo indica que no podrán empezar a desfilar por el Congreso antes del 12 de mayo. Este calendario permitiría al PSOE evitar, por ejemplo, que el exministro de Sanidad Salvador Illa, ahora primer secretario del PSC y candidato a la Generalitat, sea interrogado en esta comisión antes de los comicios autonómicos. Junts está decidida a citarle y su comparecencia podría salir adelante si recaba el apoyo del PP y Vox, igual que podría pasar con otros de los nombres propuestos por los grupos. LAS TRES PACTADAS CON ERC Y JUNTS Y esta situación de ralentí es previsible que se aplique para las tres comisiones de investigación creadas en virtud del pacto que el PSOE selló en agosto con ERC y Junts. Todas ellas se constituyeron el pasado 28 de febrero, pero ninguna ha echado a andar todavía. Su tarea es abrir pesquisas sobre la denominada 'operación Cataluña', el espionaje a independentistas con el programa 'Pegasus' y los atentados yihadistas que tuvieron lugar en Barcelona y Cambrils (Tarragona) en agosto de 2017. Los grupos ya han registrado sus propuestas de comparecientes en el caso de las dos primeras, pero todavía no se ha fijado fecha para votar en la comisión ni los planes de trabajo ni las personas de las que se recabará testimonio. La comisión la relativa a los atentados de 2017 ya se reunió para analizar los planes de trabajo propuestos por los grupos pero no fue capaz de llegar a un acuerdo. Una semana después se programó una nueva reunión pero se optó por desconvocarla ante la falta de acuerdo. Este órgano, que preside el diputado de Sumar Txema Guijarro, sigue bloqueado desde el 19 de marzo y, en este caso, ni siquiera se ha abierto plazo para que las formaciones políticas pongan sobre la mesa los nombres de las personas a la que quieren llamar.