Armengol abrirá las puertas del Congreso también en junio para acercar la institución a la ciudadanía

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha propuesto a la Mesa del Congreso organizar unas jornadas de Puertas Abiertas en el mes de junio, dentro de su estrategia para acercar la institución a la ciudadanía. Estas jornadas en la que quien lo desee podrá visitar la Cámara Alta se sumarán a las que tradicionalmente se organizan en diciembre, en este caso también en el Senado, con motivo de la celebración del Día de la Constitución. En cualquier caso, no es la primera vez que el Congreso abre la Puerta de Leones en junio. Lo hizo en 2002 y 2007 para celebrar el vigésimoquinto y el trigésimo aniversario, respectivamente, de las elecciones del 15 de junio de 1977, las primeras tras la muerte de Franco. Y el socialista Manuel Marín también las convocó en junio de 2006. Según han explicado a Europa Press fuentes parlamentarias, esta vez también se ha elegido los días 14 y 15 de junio, aunque no se trata de un aniversario redondo, porque la idea de Armengol es que la gente pueda visitar la Cámara también en unas jornadas 'veraniegas'. LOS VISITANTES HAN CAÍDO A LA MITAD Fue bajo la presidencia del 'popular' Federico Trillo, en diciembre de 1997, cuando se instauraron estas jornadas de Puertas Abiertas. En aquella primera edición, que tuvo lugar durante dos días de diciembre, se acercaron a conocer el Palacio de la Carrera de San Jerónimo más de 20.000 personas. El récord se alcanzó en diciembre de 2000, con más de 26.000 personas repartidas en tres días. En los años siguiente se convocaron jornadas de dos días y la cifra llegó a bajar hasta las 15.000 personas en 2004. El número de visitantes remontó hasta los 21.000 en las jornadas de junio, que duraron tres días, pero ya nunca se ha superado esa cifra. De hecho, desde 2009, no se han rebasado los 20.000 visitantes y en su última edición, el pasado mes de diciembre apenas se superaron las 10.000 personas, la mitad de las registradas en la primera.