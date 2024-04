El PP calcula a finales de abril las primeras comparecencias de la comisión del Senado sobre el 'caso Koldo'

El portavoz del PP en la Comisión de Investigación del Senado sobre el denominado 'caso Koldo', Luis Santamaría, ha situado a finales del mes de abril, antes de las elecciones catalanas, el arranque de la investigación parlamentaria sobre la trama, incluso ya con las primeras comparecencias. Según ha explicado este sábado en una entrevista en el programa 'Parlamento' de RNE, recogida por Europa Press, el próximo lunes será cuando los grupos parlamentarios presentan el plan de trabajo. Posteriormente, la comisión tendrá que reunirse y ponerse de acuerdo para poder citar a las personas que vayan a comparecer y aunque hay ciclos electorales de por medio, y por ende las Cortes no están en "pleno funcionamiento", no quieren tardar mucho. "No vamos a tardar mucho, finales de abril, principios de mayo podría ser el comienzo de la comisión", ha augurado, aunque ha matizado que para cumplirse esta fecha hay que ver si las primeras sesiones se dedican ya a elegir los comparecientes o a completar la ordenación de los trabajos. FEIJÓO ESTÁ DANDO MARGEN A SÁNCHEZ Preguntado por la hipotética presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en dicha comisión, después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo abriese la puerta este miércoles a la posibilidad de citarle entre los comparecientes, al asegurar que si no responde los 'populares' le harán responder. Santamaría considera que lo que hizo el líder 'popular' con ese aviso fue "dar margen" a Sánchez para que no haga falta llamarlo. "Le está pidiendo que en su propia iniciativa dé las explicaciones que afectan a su círculo personal y político más cercano y por tanto a él mismo", ha explicado. Sin embargo, cuestionado por la afirmación de Sánchez de que está dispuesto a comparecer si los 'populares' le citan, el senador del PP ha dejado claro que deberá hacerlo "como cualquier español más". "En las Cortes Generales reside la soberanía nacional y por tanto está sujeto, como cualquier español más", ha incidido, afeando además que ese discurso de Sánchez es "indiferente". OBLIGADOS A COMPARECER En lo referente a otros posibles comparecientes sobre los que los 'populares' han puesto el foco desde que se conoció la trama del 'caso Koldo', como por ejemplo algunos ministros socialistas o la propia presidenta del Congreso, Francina Armengol. OBLIGADOS A COMPARECER Santamaría, que la pasada legislatura fue portavcoz del PP en la comisión de investigación del Congreso sobre la operación Kitchen, no ha querido adelantar nombres de comparecientes, pero sí ha especificado que serán "todos aquellos que tienen algo que ver con la trama" y ha vuelto a recordar que todos los españoles a los que se les solicite comparecer están "obligados" a hacerlo. De quien sí ha confirmado el nombre ha sido del exasesor socialista Koldo García Izaguirre, epicentro de la trama. "No sé si será el primero, pero indudablemente es uno de los grandes protagonistas de esta trama y tenemos ganas de que venga", ha confirmado, pues según el senador del PP solo se sabe lo que publican los medios y su presencia sería "muy interesante". Aunque también es consciente de que el exasesor tiene el derecho constitucional que le asiste a no declarar. Pero cree aunque decida no declarar, no quiere decir que no tenga que escuchar las preguntas y mirar a los españoles. El senador del PP ha incidido en que los objetivos de esta comisión es, en primer lugar, "poner luz" donde no la ha habido y por otro lado, que los grupos parlamentarios puedan llegar a las conclusiones necesarias para que estas situaciones no se vuelvan a producir y haya algo más de control.