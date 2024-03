Albiach (Comuns) ve un "gesto de generosidad y responsabilidad" de Podem al no presentarse el 12M

La candidata de los Comuns a las elecciones catalanas, Jéssica Albiach, ha asegurado que respeta la decisión de Podem Catalunya de no presentarse a las elecciones del 12 de mayo, y ha calificado esta decisión de "gesto de generosidad y responsabilidad". "Respeto absoluto a la decisión de los compañeros de Podem. Es un gesto de generosidad, de responsabilidad, que demuestra conciencia de la situación de Cataluña y de cuáles son las necesidades", ha afirmado en declaraciones a Europa Press. Albiach ha sostenido que la precipitación del adelanto electoral "ha dificultado tener el tiempo, tener el espacio suficiente, para tejer un buen acuerdo", y ha emplazado a Podem a seguir colaborando en el ámbito municipal. "Ahora mismo no ha podido ser, pero evidentemente seguimos trabajando juntas en el ámbito municipal y la voluntad de colaboración está en muchos otros ámbitos. Somos aliadas en muchas luchas", ha subrayado la dirigente de los Comuns. La dirección de Podem Catalunya decidió este miércoles no presentarse a las elecciones catalanas para "no colaborar en la fragmentación de la izquierda, ya que eso solo beneficia a la derecha y la extrema derecha". NUEVAS SIGLAS En los últimos comicios catalanes, el 14 de febrero de 2021, Catalunya en Comú y Podem Catalunya concurrieron juntas bajo las siglas de En Comú Podem, algo que no podrá repetirse en esta ocasión. Albiach ha indicado que "en los próximos días" darán a conocer el nombre bajo el que se presentarán a las elecciones catalanas, al ser preguntada por si incluirá alguna referencia a Sumar.