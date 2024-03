Oposición y socios del Gobierno reclaman en el Congreso jubilaciones dignas para los abogados y procuradores mutualistas

La oposición y buena parte de los socios del Gobierno de coalición han coincidido este martes en el Congreso en exigir que se revise la situación de los abogados y procuradores que cuando se jubilen van a tener una pensión reducida por haber cotizado por obligación a las mutualidades creadas por sus colegios profesionales, sin poder hacerlo al sistema público de seguridad social. El PP ha planteado una comisión entre el ministerio y los afectados, pero la mayoría de partidos lo ve insuficiente. Hasta finales del pasado siglo XX, estos profesionales estaban obligados a inscribirse en las mutualidades, donde hacían aportaciones para poder recibir prestaciones sociales como la pensión de jubilación. A partir de 1995 se autorizó que pudieran elegir entre cotizar a la mutualidad o hacerse autónomos, pero no se les permitió trasladar al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la seguridad social (RETA) el dinero aportado previamente. Ante esto, el PP, Vox, ERC, EH Bildu, PNV y las formaciones del Grupo Mixto han instado al Ejecutivo a tomar medidas. El PP ha puesto sobre la mesa una iniciativa para crear lo antes posible una comisión con las mutualidades, el Ministerio de Seguridad Social y los representantes de abogados y procuradores afectados que analice la viabilidad para que los mutualistas puedan trasladar al RETA las cantidades ya cotizadas, siempre teniendo en cuenta la sostenibilidad de la Seguridad Social. TRATAMIENTO FISCAL ADECUADO Asimismo, el PP ha apostado por un tratamiento fiscal "adecuado y no discriminatorio" para los mutualistas alternativos al recuperar sus ahorros, así como estudiar si es posible mejorar las condiciones de la jubilación parcial de estos profesionales. La diputada 'popular' María Jesús Moro, que ha rechazado las enmiendas del resto de grupos, ha señalado que están en desacuerdo con la propuesta del Ejecutivo de eliminar la opción de cobertura alternativa con una mutualidad y que los profesionales colegiados se integren obligatoriamente en el RETA a partir de 2027. "Todos los grupos están interesados, se ve por sus enmiendas, así que les pido que trabajemos en común por la unión para favorecer la mejora de este sistema, porque abogados y procuradores se lo merecen", ha señalado, cifrando en 209.168 mutualistas en la Abogacía y 11.314 de la Procura los afectados. EL PSOE PRESUME DE QUE EL GOBIERNO HA EMPEZADO A ACTUAR Desde el PSOE han admitido que pueden parecer insuficientes las medidas que ofrece su Gobierno, pero han resaltado que, al menos, "ha empezado a actuar", reuniéndose con todas las partes y anunciando que reconocerá a los mutualistas anteriores a 1996 que no pudieron elegir y estén en situación de mayor dificultad. "Es ahora, señorías del PP, y no cuando gobernaban ustedes, cuando el sistema público de pensiones se ve por diferentes colectivos, como pueden ser los mutualistas de la Abogacía y la Procura, como un sistema fuerte, un sistema justo, un sistema equitativo y capaz de garantizar la vida de todos y pensiones suficientes, que es de lo que estamos hablando", ha reivindicado la diputada socialista Ana Cobo. Por parte de Sumar, Enrique Santiago ha denunciado que abogados y procuradores se han visto atrapados en el "sistema de protección social privado de las mutualidades, más dedicadas al negocio inmobiliario que al bienestar de los mutualistas". Y ha lamentado que las pensiones de jubilación que reciben son "miserables, entre 400 y 600 euros", siendo el 90% inferiores a las mínimas de las que garantiza la Seguridad Social. A juicio del diputado, la proposición del PP "no propone nada". Dicho esto, ha urgido a dar una solución a quienes están pendientes de jubilarse y ha respaldado los pasos dados por el Gobierno, que tiene como "reto" reparar el daño causado por "la falta de vigilancia del Estado al negocio de las mutualidades". El diputado de Vox Javier Ortega Smith ha iniciado su intervención reconociendo que --"sin que sirva como precedente"-- coincide con la lectura de Sumar de que el texto del PP es insuficiente. "Hace falta algo más, porque sino los abogados y procuradores se quedan sin contenido real", ha señalado, añadiendo que "el PP solo acierta" cuando "copia bien" a su partido, para recordar que la proposición de los 'populares' "llega muchos meses después" de que Vox defendiese una similar en varios parlamentos autonómicos y ayuntamientos. Los de Vox apuestan por aprobar una "pasarela" que permita de manera voluntaria a cualquier abogado y procurador pasar del sistema de mutualidades al RETA y que sean contabilizadas y computadas las cantidades que hayan cotizado. Respecto a los mutualistas pasivos, han propuesto que los que ya están jubilados tengan un complemento a mínimo en su pensión. Jon Iñarritu, diputado de EH Bildu, ha coincidido en que este asunto "importa" y "preocupa", toda vez que entiende que las personas que eligieron el sistema alternativo "fueron víctimas, cuanto menos, de publicidad engañosa". "Se les aseguró que el sistema alternativo era más beneficioso que el sistema general. Y miren", ha apuntado. Así las cosas, ha exigido al Gobierno "una solución cuanto antes". Mientras se soluciona, ha propuesto que se permita "la posibilidad voluntaria y temporal de trasladar al régimen del RETA las cantidades cotizadas a las mutualidades profesionales, computándose a los efectos del devengo de pensiones y prestaciones futuras, jubilaciones incluidas, y, en todo caso, previa ponderación de las cantidades cotizadas". Respecto al grupo de mutualistas pasivos, ha planteado que se apliquen los complementos en sus pensiones hasta alcanzar el importe de pensión mínima. Idoia Sagastizabal, del PNV, ha indicado que las medidas del Gobierno reconocen "en cierto modo", pero con "condicionantes", los problemas existentes y las reivindicaciones del colectivo, limitando el número de afectados a cumplir el requisito de vulnerabilidad. Una opinión compartida por Pilar Vallugera, de ERC, que ha reclamado al Gobierno que solucione el asunto a través de un real decreto ley, visto que los partidos están de acuerdo en que hay abogados y procuradores que tienen un problema con su jubilación. PODEMOS, UPN, CC Y BNG Desde el Grupo Mixto, Podemos ha considerado que la propuesta del PP no aporta soluciones reales al problema que afrontan abogados y procuradores, asegurando que va en el camino de crear comisiones y de "alargar en el tiempo el problema". Por su parte, por el UPN, el diputado Alberto Catalán ha defendido que es "necesario" abordar y "dar solución" a la situación que están viviendo abogados y procuradores a la hora de poder acceder a una pensión digna. "Lo que hoy nos ha traído aquí no es un cuestión de voluntad política, sino de justicia social", ha dicho para luego insistir en que "el Gobierno tiene que ser sensible a esta situación". Coalición Canaria ha pedido que las medidas que el Gobierno plantea incluyan a todos los mutualistas, porque "la no vulnerabilidad no puede ser un motivo para negar los derechos". "A ninguna persona con derecho a jubilación se le puede negar la misma porque no sea vulnerable", ha demandado Cristina Valido, que ha citado ejemplos de jubilados en estas profesiones a los que les han quedado pensiones inferiores a 600 euros. Y por el BNG, Néstor Rego ha sostenido que lo propuesto por el PP "está sobrepasado en cierta medida", ya que, a su juicio, no es momento de crear una comisión para debatir la viabilidad, sino de "actuar ya", por lo que ha llamado a aprobar un real decreto ley en el que se regule el derecho de los mutualistas que están integrados en el RETA y que puedan recuperar el dinero ya aportado.