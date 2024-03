La AEGC exige a Marlaska que declare a la Guardia Civil como profesión de riego tras la muerte de dos agentes en Sevilla

La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) ha exigido al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que declare a la Guardia Civil como profesión de riesgo tras la muerte esta madrugada de dos agentes del Grupo de Acción Rápida (GAR) al ser arrollados por un camión de manera accidental en un control en la AP-4, a la altura de la localidad sevillana de Los Palacios. A través de un comunicado, la asociación ha lamentado la muerte de dos de sus compañeros y ha trasladado a las familias de todos los fallecidos su pésame, indicando que aunque "algunos piensen que no es el momento", la mejor manera de honrarles es reclamando al Ministerio del Interior que reconozca a los guardias civiles como profesión de riesgo. "Desde AEGC exigimos al ministro del Interior que cumpla con sus subordinados, los guardias civiles, y de una vez por todas nos considere profesión de riesgo, porque sí somos profesión de riesgo aunque él siga negándose a vernos así", se lee en el texto, donde se asegura que los agentes del Instituto Armado y sus familias no merecen tener a Marlaska como titular del Interior. AEGC ha preguntado a Marlaska cuántos guardias civiles más "tienen que morir en el ejercicio" para que se les considere como profesión de riesgo, mientras que han criticado a la ministra de Defensa, Margarita Robles, por "seguir callada viendo cómo mueren guardias civiles" sin que "levante la voz en el Consejo de Ministros". Además, la asociación ha asegurado que tanto el "silencio" de Robles como la "inoperancia" de Marlaska son "cómplices" de cada una de las muertes producidas. También ha indicado que, aún sabiendo que "es hora de luto y de honrar" a sus compañeros, "no hay mejor" conmemoración que pedir la declaración de profesión de riesgo para la Guardia Civil. "Cada minuto que pasa sin ser profesión de riesgo, cada herido y cada muerto caerá sobre sus espaldas. Ustedes son los responsables", ha zanjado la AEGC en su comunicado. PÉSAME DE LA GUARDIA CIVIL Y POLICÍA NACIONAL La Guardia Civil ha mandado por su parte un "adiós dolorido" a los seis fallecidos en el siniestro vial ocurrido en Sevilla, entre ellos el cabo primero Eneko y el guardia civil Juan Jesús, pertenecientes al GAR y que prestaban servicio en un dispositivo de verificación policial. "Nuestras condolencias a las familias, compañeros y amigos. Deseamos una pronta recuperación a los otros 3 guardias civiles del GAR heridos", ha expresado la Benemérita en un mensaje en la red social X. También se ha manifestado en ese sentido la Policía Nacional, que ha mandado su más sincero pésame a los familiares y amigos de las seis personas fallecidas en el accidente, deseando a su vez una pronta recuperación a los heridos. "Nuestro más sincero pésame a los familiares y amigos de las seis personas fallecidas, entre ellas dos agentes de la Guardia Civil del GAR, en un siniestro vial ocurrido hoy en Los Palacios. Deseamos una pronta recuperación a los heridos", se lee en el comunicado también difundido en X.