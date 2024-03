El PSOE cree que le beneficia que Puigdemont sea candidato en las catalanas pero sigue dudando de que vaya a presentarse

El PSOE considera que saldría beneficiado si finalmente el expresidente catalán y dirigente de Junts Carles Puigdemont se presenta como candidato a las elecciones autonómicas en Cataluña que se celebran el próximo 12 de mayo. Sin embargo mantienen las dudas de que lo vaya a hacer, según indican fuentes del partido. Los socialistas no dan por hecho que vaya a encabezar la lista de Junts, una incógnita que se despejará este mismo jueves 21 de marzo, cuando el líder independentista tiene previsto comunicar su decisión desde la localidad de Elna (Francia), cerca de la frontera con España. En Ferraz consideran que Puigdemont, que lleva huido en Bélgica desde 2017, quiere volver triunfal a Cataluña y las encuestas por el momento no le dan apoyo suficiente. Piensan por tanto que ante la posibilidad de no lograr un buen resultado, puede optar por no presentarse. En todo caso, señalan que para sus intereses sería mejor que lo hiciera y salga derrotado en las urnas. En estos momentos las encuestas sitúan al PSC como primera fuerza y a Junts por delante de ERC y en general, pero colocan a las fuerzas independentistas (Junts, ERC y CUP) en condiciones de sumar mayoría absoluta. La semana pasada, cuando el presidente catalán Pere Aragonès anunció el adelanto electoral al no conseguir la mayoría para aprobar los presupuestos autonómicos, desde Ferraz ya trasladaron sus dudas de que Puigdemont fuese el candidato de Junts, aunque esa posibilidad ha ido cobrando fuerza con el paso de los días. VEN FORZADO QUE ESTÉ AMNISTIADO PARA COGER EL ESCAÑO En ese momento alegaban que veían muy forzado pensar que estará ya amnistiado para tomar posesión del acta, dado que la Ley de Amnistía todavía debe superar ciertos plazos hasta entrar en vigor y ser aplicada por los jueces. Veían más factible, por tanto, que repitiese como cabeza de lista para las europeas. Fue el propio Puigdemont el que dijo que "podría estar" en el pleno de investidura, aunque no aclaró si será el candidato a presidir Cataluña. Después su abogado Gonzalo Boye aseguró que el expresidente estaba dispuesto a volver a Cataluña y ser detenido. Posteriormente, Puigdemont dijo que comunicaría su decisión este jueves desde el ayuntamiento de Elna, ciudad en la que los independentistas escondieron las urnas que se utilizaron en el referéndum ilegal del 1 de octubre.