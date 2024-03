Mechaal, García Romo y Esther Guerrero, lejos de las medallas en 1.500

Glasgow, 3 mar (EFE).- Los españoles Adel Mechaal, Mario García Romo y Esther Guerrero concluyeron las dos finales de 1.500 de los Mundiales de pista cubierta de Glasgow (Escocia) lejos de las medallas, tras unas carreras que se adjudicaron en categoría masculina el neozelandés Geordie Beamish y, en la femenina, la etíope Freweyni Hailu.

Mechaal, que corrió su tercera carrera en tres días tras doblar distancia con el 3.000, fue el mejor clasificado de los tres españoles al concluir sexto con 3:37.76, aunque lejos del oro de Beamish (3:36.54), la plata del estadounidense Cole Hocker (3:36.69) y el bronce del también estadounidense Hobbs Kessler (3:36.72).

"Muy contento. Otra vez sexto, puesto de finalista, mi mejor resultado en un Mundial de pista cubierto. En cuanto a la carrera no tuve piernas para responder a los cambios finales y hay que hacer un balance del bloque de invierno para tener más acierto en el verano y cogerlo con más ganas", dijo Mechaal.

El salmantino Mario García Romo, que en ningún momento le cogió el ritmo a la carrera y siempre fue en los últimos puestos, terminó undécimo con 3:40.48.

"Ha sido un invierno bastante duro en cuanto a resultados. No he encontrado mi mejor versión pero los entrenamientos han sido muy buenos. He trabajado la nutrición y el aspecto mental y espero seguir trabajando igual los próximos meses porque saldrán resultados. Tengo que seguir trabajando con la mentalidad que tengo aunque reconozco que es un resultado difícil de tragar", comentó Romo.

En la categoría femenina la barcelonesa Esther Guerrero disputó la primera final absoluta a nivel individual en un gran campeonato internacional. Su presencia entre las doce finalistas era un premio, como reconoció la víspera, y sobre la pista se vio claramente superada por sus rivales. La pupila de Joan Lleonart terminó duodécima con 4:12.33, a casi diez segundos del podio que cerró la estadounidense Emily Mackay con 4:02.69.

El triunfo en la final de 1.500 fue para la etíope Freweyni Hailu con 4:01.46. EFE

drl/sab