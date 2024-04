Phoenix, Editors y Villagers se suman al cartel del festival madrileño Tomavistas 2024

Imagen del cartel de Tomavistas 2024

El festival madrileño Tomavistas se prepara para su próxima edición, la cual promete ser histórica no solo por su impresionante alineación de artistas sino también por su traslado a un nuevo y espectacular emplazamiento: La Caja Mágica. Este cambio de sede señala una evolución significativa para el evento, proyectando los días 24 y 25 de mayo como un hito en el panorama musical de la capital. La organización ha calificado este movimiento como un paso adelante hacia “su cartel más ambicioso hasta la fecha”, marcando un antes y un después en la trayectoria del festival.

La novedad de este año radica en la composición de su oferta, con un equilibrio perfecto de talento internacional y nacional. Bandas de renombre como Phoenix, Editors y Villagers encabezan la lista de actos internacionales, junto con el DJ británico Joe Goddard, aportando una diversidad musical que abarca desde el rock alternativo hasta el indie y la electrónica. La incorporación de estas figuras internacionales refleja la intención del festival de expandir su alcance global y atraer a audiencias de diversas geografías y gustos musicales.

Igualmente impresionante es el compromiso del Tomavistas con el talento nacional, demostrado por la inclusión de artistas y bandas como Cariño, Repion, Melenas y Adiós Amores. Estos nombres se suman a la ya rica lista de actos previamente anunciados, entre los que destacan The Blaze, Belle and Sebastian, The Jesus And Mary Chain, Dinosaur Jr y Los Planetas. Este último, celebrando el trigésimo aniversario de su disco ‘Super 8′, promete ser uno de los momentos más emblemáticos del festival.

Adiós Tierno Galván, hola Caja Mágica

La selección de La Caja Mágica como la nueva sede para el Tomavistas 2024 no es coincidencia. Este emblemático recinto madrileño no solo ofrece un aumento significativo en el espacio disponible, sino que también permite al festival expandir su oferta de entretenimiento con “más escenarios, más artistas y más horas de música”. Esta expansión física es un reflejo de la evolución del Tomavistas, que pasa de sus humildes orígenes en el Parque Enrique Tierno Galván a convertirse en uno de los eventos musicales más destacados de la ciudad.

Además de prometer una experiencia musical inolvidable, el festival mantiene su esencia y su carácter único, asegurando que, a pesar de su crecimiento, la atmósfera íntima y personal que lo ha caracterizado se preserve. Este equilibrio entre la expansión y la fidelidad a sus raíces es lo que hace que el Tomavistas se distinga en el saturado calendario de festivales musicales.

En resumen, el Tomavistas 2024 está listo para ser un evento sin precedentes, con una alineación de artistas de primer nivel, un aumento en la oferta de entretenimiento y una nueva sede que promete elevar la experiencia del festival a nuevas alturas. La combinación de talento internacional y nacional, junto con la promesa de mantener el carácter distintivo que lo define, asegura que el Tomavistas continúe siendo un punto de referencia en el circuito de festivales tanto para los asistentes habituales como para los nuevos descubridores.