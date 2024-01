Sumar arremete contra García Castellón en el debate de la amnistía: "merecería ser acusado de prevaricación y recusado"

12/12/2023 El secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello, interviene durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 12 de diciembre de 2023, en Madrid (España). POLITICA Carlos Luján - Europa Press

El diputado de Sumar y dirigente de En Comú Podem, Gerardo Pisarello, ha arremetido contra el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que ha comenzado a ver "terrorismo retrospectivo" en incidentes del 'procés' ante el avance de la ley de amnistía. Es más, ha lanzado que si consultara a alumnos de derechos por las maniobras del magistrado, estos le dirían que merecería ser acusado por prevaricación y ser recusado de las causas relacionadas con el 'procés'. Durante su intervención en el Pleno del Congreso que aborda la proposición de ley sobre la amnistía, ha acusado a la derecha de no permitir que nadie más que ellos pueda gobernar el país, por lo que sus rivales siempre serán "golpistas", "traidores a la patria" o "amigos de terroristas". En este sentido, Pisarello ha denunciado que el bloque reaccionario revela, con su posición ante la Ley de Anmistía, se cree con "derecho de cuna" para "gobernar siempre" y, por tanto, es "capaz de todo" como desplegar "lawfare", "espionaje" y pensar en ilegalizar a adversarios. PISARELLO: "¿QUÉ SERÁ LO PRÓXIMO, ACUSAR AL TC DE TERRORISTAS?" Y en alusión al PP; se ha preguntado si lo próximo será acusa de "terroristas" al Tribunal Constitucional o dejarlo "en cáncer para la democracia", en alusión a unas declaraciones del dirigente popular Esteban González Pons, acusar a independentistas y republicanos de tener armas de "destrucción masiva". Sin embargo, el diputado de Sumar ha manifestado que a pesar de las "cloacas", del "bloqueo" del Consejo General del Poder Judicial y las "maniobras insconstitucionales" del PP en el Senado, el "mensaje pacificador de la amnistía está calando" al sostener que tiene cada vez más partidarios, tanto en el Congreso como entre la ciudadanía. Luego, Pisarello ha cargado duramente contra García Castellón, un juez "ciego ante la corrupción del PP" pero "incisivo" contra Podemos en causas "sin pruebas" que luego son archivadas. Al albur de la tramitación de la amnistía, Pisarello ha recriminado que el magistrado ha comenzado a ver "terrorismo retrospectivo", con "dotes telepáticas" cuando en cuatro años el caso contra Tsunami Democràtic "durmió el sueño de los justos" durante cuatro años en su despacho. Pisarello ha censurado que este magistrado, con "ardor patriótico", decidió hace dos días que los cortes en la AP-7 en Cataluña durante el procés "podrían pasar por terrorismo" y que ha ido a actos a decir abiertamente que está en contra de la amnistía. "Si yo preguntara por azar a uno de mis estudiantes de Derecho Constitucional en primer lugar cómo ven estos comportamientos. Sin duda me dirían que estamos ante un juez parcial, que nunca leyó a Montesquieu, que merece ser acusado de prevaricación o directamente ser recusado en esta causa", ha proclamado. PODEMOS: CON LA AMNISTÍA HAY TAMBIÉN 'LAWFARE' Por tanto, el dirigente de En Comú Podem ha manifestado que el bloque reaccionario solo utiliza la amnistía contra el Gobierno para que no consolide avances sociales, como subir el salario mínimo, y proteger "su cortijo y su botín"; pero ha asgurado que no lo van a conseguir y que la amnistía abre un nuevo tiempo de diálogo entre España y Catalula. Por su parte, la diputada de Podemos en el Grupo Mixto, Martina Velarde, ha desgranado que existe una "ofensiva judicial salvaje" contra la Ley de Amnistía, que será incluso superior a la que se vio con la Ley 'solo sí es sí'. Por tanto, ha manifestado que todos los demócratas deben estar unidos ante el sector reaccionario y la actuación del juez García Castellón. "Nos jugamos si manda la derecha judicial y García Castellón", ha remachado. Velarde ha reivindicado que su formación ha defendido la amnistía para desjudicializar el conflicto catalán "por convicción", y no como otro, en alusión al PSOE, que "aplaudieron el 155" y ahora cmabian de "opinión". A los socialistas ha instado que sigan denunciando que en España hay "lawfare" pero les ha afeado que en el pasado se beneficiaorn electoralmente del aplicado a Podemos.