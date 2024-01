Los aeropuertos registran 80 incidencias por drones en 2023, aunque sólo dos con afectación en operaciones

28/10/2021 Un dron de la Policía Municipal durante la operación combinada entre drones y aviones, organizada por Expodrónica y World ATM Congress, en el aeródromo de Cuatro Vientos, a 28 de octubre de 2021, en Madrid (España). La operación está compuesta por 12 operaciones de vuelo de drones y representa la operación a nivel mundial más compleja que se haya celebrado nunca en un aeropuerto con tráfico aéreo abierto de aviones civiles y militares. POLITICA Alberto Ortega - Europa Press

Los aeropuertos de la red de AENA registraron 80 incidencias relacionadas con drones en 2023, aunque sólo en dos tuvieron que activarse los protocolos por afectar a la operación aeroportuaria. En los últimos cinco años, algo menos del 2% de los 412 episodios por avistamiento han requerido de la activación de estos protocolos. Los datos figuran en una respuesta parlamentaria por escrito, consultada por Europa Press, en la que se detalla que 2019 fue el año con mayor número de incidencias por drones, con 132; en 2020 hubo 58 episodios, así como 68 en 2021 y 74 en 2022. El Ejecutivo explica que "solo una mínima parte" de la totalidad de las incidencias registradas, inferior al 2%, requirieron la activación de los protocolos operativos establecidos para estos casos. En 2019 y 2020 hubo una incidencia cada año, tres en 2021, una en 2022 y dos en 2023. Estos protocolos con afectación en la operatividad se activan cuando no se pudo constatar una segunda confirmación cualificada de la presencia del dron o su avistamiento se produjo fuera de las zonas de riesgo determinadas en dichos protocolos. Desde 2019, además, se han abierto 1.316 incidencias por deslumbramientos de láser en todos los aeropuertos de la red de AENA. En concreto, 298 se han dado en 2019; 127 en 2020; 208 en 2021; 332 en 2022 y 351 en 2023. Ninguna de estas incidencias, ocurridas todas ellas desde el exterior de los recintos aeroportuarios, afectó a la operativa. AENA dispone de una "procedimiento uniforme de actuación" que establece que los incidentes se comuniquen a la autoridad competente, esto es la Dirección General de la Guardia Civil. También se notifican al Sistema Nacional de Sucesos o, si se considera un incidente grave, a la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC). De esta forma, en todos los aeropuertos se ha implantado un sistema de gestión de la seguridad operacional para evaluar si los riesgos tienen un nivel tolerable o aceptable. La información figura en una respuesta a EH Bildu que se refiere, además, al caso particular del Aeropuerto de Bilbao. De acuerdo a los datos del Ministerio del Interior, no consta ningún acta de denuncia por deslumbramientos a pilotos de aeronaves en las proximidades del citado aeropuerto en los últimos cinco años, si bien este departamento se remite a los datos que podrían tener la Ertzaintza o en sede judicial.