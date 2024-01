El PSC ve "imposible" tener Presupuestos de 2024 este enero y dice que ya están en año electoral en Cataluña

La portavoz del PSC en el Parlament, Alícia Romero, ha considerado "imposible" que los Presupuestos de la Generalitat de 2024 entren en vigor este mes de enero, ya que insiste que requieren semanas de tramitaciones, y ha instado al Govern a que se cumplan los acuerdos de las cuentas de 2023. Lo ha dicho en una entrevista este miércoles en la Ser Cataluña, recogida por Europa Press, en la que ha afirmado que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, debe "negociar los Presupuestos antes de presentarlos" en el Parlament. Romero ha insistido en que se cumplan los puntos acordados en los Presupuestos de la Generalitat de 2023 para negociar los de 2024: "Hasta que no tengamos confirmación de que se cumplen mayoritariamente los acuerdos, no nos pondremos a negociar los de 2024". "La responsabilidad la tiene él (Aragonès). Podemos entender que algunas propuestas no se hayan cumplido porque hay dificultades, pero nos gustaría que se cumplieran los Presupuestos de 2023 para ponernos con los del 2024", ha remarcado. La socialista ha destacado la importancia de que todas las instituciones tengan Presupuestos, ha manifestado que el PSC tiene esta predisposición y ha añadido que "ERC tienen que demostrar que son capaces de cumplir los proyectos que se acordaron". Entre los proyectos acordados para los Presupuestos de 2023, romero ha considerado que al de la B-40 "se le puede poner el 'check'", pero apunta a que aún falta la constitución de la mesa mixta para abordar la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat y avanzar en el proyecto Hard Rock. ELECCIONES CATALANAS Sobre si cree que habrá elecciones en Cataluña --que deben celebrarse como máximo en febrero de 2025-- antes de acabar 2024 si no se aprueban los Presupuestos de la Generalitat, Romero ha insistido en que esto lo debe decidir Aragonès pero recuerda que "si no hay Presupuestos se hace complicado". Romero ha afirmado que las elecciones se pueden adelantar un mes o dos: "Creo que ya estamos en año electoral". Por otro lado, preguntada por la mesa de diálogo entre la Generalitat y el Gobierno, Romero ha llamado a que se aborden temas como la educación y la sequía y que se dejen a un lado otros como el referéndum en Cataluña: "Los catalanes tienen ganas de pasar página. No habrá referéndum, es un elemento divisivo y no es lo que conviene a Cataluña". AYUNTAMIENTO DE BARCELONA Preguntada por conversaciones entre el PSC y Junts para gobernar en el Ayuntamiento de Barcelona, según explicaba el martes 'Tot Barcelona', Romero ha indicado que se está en "conversaciones avanzadas en general con todos los grupos". "Nosotros esperamos que se llegue a buen puerto con un gobierno estable y mayoritario en Barcelona, pero esto lo decidirá (Jaume) Collboni", ha añadido.