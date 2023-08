La portavoz del Gobierno apuesta por reformar el sistema de financiación desde el "diálogo con todas las comunidades"

La ministra Portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Rodríguez, ha abogado este jueves por abordar la reforma del sistema de financiación autonómica desde el "diálogo con todas las comunidades", en un contexto en el que existe el debate sobre una posible condonación de deuda a Cataluña a cambio del apoyo de los partidos independentistas a la investidura de Pedro Sánchez. En declaraciones a los medios de comunicación desde el Congreso tras recoger sus credenciales como diputada electa, Isabel Rodríguez se ha pronunciado de esta manera sobre la reforma del sistema de financiación autonómica, después de que la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, lo calificara de urgente. En este contexto, Isabel Rodríguez ha reprochado al PP que "dejara pendiente" la actualización del sistema de financiación cuando tenía mayoría absoluta con Mariano Rajoy, por lo que cree que la reforma del modelo "lamentablemente no es un tema nuevo". Eso sí, ante las posibles pretensiones de los partidos independentistas de que el Gobierno asuma una parte de la deuda de Cataluña, la ministra portavoz, que no se ha referido a esta situación en concreto, sí que ha apostado por abordar la reforma del sistema de financiación "en el contexto de diálogo con todas las comunidades autónomas". TAMBIÉN FINANCIACIÓN LOCAL También cree que esta reforma del sistema de financiación autonómica tiene que ir ligada de la actualización del modelo de financiación de las entidades locales, como ha reclamado el Gobierno en varias ocasiones. En el marco de estas negociaciones para recabar el máximo número de apoyos a la investidura de Pedro Sánchez, la portavoz del Gobierno en funciones ha apostado por estos diálogos "discretos" para que "sean efectivos y positivos". En cualquier caso, ha pedido a los diputados electos que "hagan la reflexión" de lo que expresaron las urnas el pasado 23 de julio, que, bajo su punto de vista, "es que no se quiere un posible pacto a la derecha de PP y Vox". "Así que mi confianza plena en el trabajo de los distintos partidos políticos y en la responsabilidad de todos los diputados y diputadas que han de entender también ese mensaje que nos trasladó la ciudadanía en las urnas de avanzar y no retroceder", ha defendido. LOS PUESTOS EN LA MESA Sobre las negociaciones para la conformación de la Mesa del Congreso, que pueden ser la primera prueba de fuego para testar las mayorías, la portavoz del Gobierno en funciones ha señalado que "cada tiempo es importante". Y será, según ha dicho, a partir del 17 de agosto cuando se constituya el Congreso, cuando también se tengan que elegir a estos miembros, "que es un primer paso también importantísimo y es ahora donde están los partidos políticos". Por último, ante la petición que mantiene Junts del referéndum y amnistía, Isabel Rodríguez ha vuelto a remarcar que los socialistas se moverán dentro de "la Constitución Española y los Estatutos de Autonomía".