El Supremo avala el convenio de Pull & Bear y rechaza los recursos de CGT y ELA/STV

Madrid, 27 jul (EFECOM).- El Tribunal Supremo ha avalado el convenio colectivo de Pull & Bear, empresa del grupo Inditex, y ha rechazado los recursos de CGT y ELA STV contra los términos del acuerdo de modificación sustancial de las condiciones de trabajo y movilidad de diciembre de 2020.

En una sentencia fechada el pasado mes de junio a la que ha tenido acceso EFE, la sala de lo social rechaza los recursos de ambos sindicatos contra una sentencia de la Audiencia Nacional de mayo de 2021 sobre el conflicto colectivo abierto.

La Audiencia falló a favor de la empresa, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía, que no apreció vulneración de la libertad sindical al haber existido negociación colectiva con acuerdo y con participación del sindicato demandante.

Pull & Bear anunció en junio de 2020 un plan para acelerar e impulsar en los próximos dos años la transformación digital de la compañía, para impulsar la actividad en línea y actualizar la plataforma integrada de tiendas con herramientas tecnológicamente avanzadas.

Fruto de ello la empresa elaboró un calendario de cierre de tiendas y una serie de medidas para recolocar a los trabajadores afectados.

Los sindicatos se opusieron alegando entre otras razones la ausencia de motivos para justificar la medida; la concurrencia de mala fe en los acuerdos alcanzados, ya que no hubo un real proceso de negociación; que en el proceso de negociación no se aportó la documentación pertinente que fue requerida, y que en todo caso se debería haber iniciado un procedimiento de despido colectivo, y no uno de modificación sustancial de las condiciones de trabajo.

En su sentencia, que ahora ha ratificado en todos los puntos el Supremo, la Audiencia Nacional consideró plenamente legítimo el acuerdo, que fue suscrito por otras centrales sindicales, como CCOO y UGT. EFECOM

