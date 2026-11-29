Podemos pierde escaños en el Congreso de los Diputados (Montaje Infobae)

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Hace 10 años, Podemos consiguió 71 diputados en las elecciones generales. El partido, entonces liderado por Pablo Iglesias, se convirtió en la tercera fuerza política más votada del país, solo por detrás del PSOE y el Partido Popular. Hoy, esos números parecen irreales, después de que la candidatura liderada por Irene Montero haya firmado el peor resultado de su historia y se haya quedado sin ningún diputado con las siglas de su partido en el Congreso de los Diputados.

El partido fundado en 2014 por Pablo Iglesias Turrión ha terminado los comicios con un 0,3 % de los votos, por detrás de partidos como Se Acabó La Fiesta e incluso el Frente Obrero, también sin representación. En Madrid, comunidad autónoma desde la que concurría Irene Montero, Podemos apenas se ha quedado en un 1 % en el porcentaje de las papeletas depositadas en las urnas, muy lejos del 12 % obtenido por Frente Amplio, el partido con menos representación en la circunscripción con un total de 5 escaños, y con el que podrían haber llegado a formar una candidatura conjunta.

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El desacuerdo con Frente Amplio y el auge de partidos regionalistas

Montero ejercía su derecho al voto esta mañana en un colegio electoral en La Navata (Galapagar) y reivindicaba que “hoy el voto de cualquier persona que gasta muchísimo dinero en la cesta de la compra, en pagar el alquiler, o en pagar la hipoteca, o en tener calentita su casa para sus hijos”. Ni una palabra sobre el documento firmado, días antes, por cerca de 80 excargos de Podemos y otras candidaturas impulsadas por la formación en sus primeros años, todos ellos pidiendo el voto para Frente Amplio.

La formación de Ada Colau ha logrado 11 escaños, muy por debajo de los que Yolanda Díaz logró con Sumar en 2023 (31). Esta caída contrasta con el auge de formaciones autonómicas como EH Bildu (7), Adelante Andalucía (4) o el Bloque Nacionalista Galego (2). También ha jugado un papel importante la decisión de retirar su candidatura en Cataluña, a cambio de incluir varios nombres en las listas de Esquerra Republicana. La mejor posicionada para lograr un escaño era Alejandra Sandoval, número 6 en Barcelona.

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Finalmente, esta y la cabeza de lista de la coalición del Front Valencià (COMPROMÍS-EUPV-PODEM-ERPV) en la Comunidad Valenciana, María Teresa Pérez, serán las únicas representantes de Podemos en el Congreso. El partido no ha logrado representación en otras circunscripciones donde también consiguieron cerrar acuerdos con el resto de formaciones de izquierdas, como Canarias, donde, finalmente, el escaño que no fue a parar ni al PP, ni al PSOE ni a Vox fue para la alianza entre Primero Canarias y Coalición Canaria.

Se confirman los pronósticos de los sondeos

Podemos llegaba a estas elecciones con el objetivo de recuperar su protagonismo político. La formación, dirigida por Ione Belarra, rompió definitivamente con Sumar después de abandonar su grupo parlamentario y pasar al Grupo Mixto a finales de 2023. En estos comicios, decidió presentar una candidatura propia por las diferencias con Frente Amplio tras el fracaso de las negociaciones entre las formaciones que integran esta coalición de Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Más Madrid y los Comunes. Las únicas excepciones, en este sentido, fueron la Comunidad Valenciana y Canarias.

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Ya en campaña, el partido presentó un programa centrado en la vivienda, el empleo y la defensa de la paz, bajo el lema “Así de básico: paz, casa y trabajo”, con algunas propuestas como la reducción de los alquileres, el aumento del salario mínimo hasta los 1.800 euros y la implantación de una jornada laboral de 30 horas semanales. Unas medidas que no lograron invertir la tendencia en los sondeos, que desde muy pronto pronosticaron que no sería fácil conservar su representación en el Congreso de los Diputados.