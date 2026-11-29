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Con más del 90% del escrutinio, ya están los resultados de las elecciones generales en España. El escrutinio de la jornada electoral de este sábado 29 de noviembre de 2026 en la provincia de Melilla da por ganador al PSOE, que logra el escaño que se jugaba en la ciudad. El resultado supone un cambio respecto de los comicios de 2023, cuando el Partido Popular (PP) obtuvo la representación de la ciudad autónoma en el Congreso de los Diputados.

Los resultados generales de las elecciones en España

El escrutinio sitúa al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, como ganador de las elecciones generales. El resultado abre un escenario de cambio tras los ocho años de Pedro Sánchez al frente del Gobierno, aunque la formación del próximo Ejecutivo dependerá de los pactos parlamentarios.

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La participación ha alcanzado el 79%, con más de 19 millones de personas que han acudido a las urnas este domingo para decidir la composición del nuevo Congreso de los Diputados.

Vox obtuvo el tercer mejor resultado y podría resultar determinante para una eventual mayoría del PP. ERC se sitúa como cuarta fuerza política, seguida por Frente Amplio, que consiguió un escaño menos.