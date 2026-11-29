Decenas de personas votan en un colegio electoral en Sevilla durante las elecciones generales del 29-N. (Marcelo del Pozo / Reuters)

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La jornada electoral del 29-N deja un dato de movilización que se acerca a los registros más altos de la democracia española: la participación provisional alcanza el 79,44% pasadas las 22:00 horas.

En las mesas contabilizadas hasta ese momento han votado 18.605.110 personas de un censo de 23.418.006 electores. La cifra se sitúa a 0,53 puntos del 79,97% que marcó el récord de las elecciones generales de 1982.

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El porcentaje aún puede cambiar, ya que falta incorporar el resultado de casi la mitad de las mesas. El dato de participación se calcula solo con el censo de las mesas que ya se han escrutado, no sobre el total de electores llamados a votar este domingo.

La movilización supera en 12,85 puntos la de 2023

El avance de las 22:06 muestra una participación 12,85 puntos porcentuales mayor que la registrada en las elecciones generales de julio de 2023. En aquella cita electoral, la participación final fue del 66,59%.

Hace tres años acudieron a votar 24.952.447 personas de un censo de 37.469.458 electores. La abstención llegó entonces al 33,40%, con 12.517.011 ciudadanos que no depositaron su papeleta.

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En esta ocasión, en las mesas ya procesadas, la abstención se sitúa en el 20,55%. Son 4.812.896 personas de un censo parcial de 23.418.006 electores. La caída de la abstención es también de 12,85 puntos frente a 2023.

La jornada ya había apuntado a una participación alta desde los avances difundidos durante el día. A las 14:00 horas había votado el 45,71% del electorado, 5,23 puntos más que en 2023 a la misma hora. A las 18:00, el porcentaje subió al 68,15%, 15,02 puntos por encima del dato de los anteriores comicios.

El presidente del Gobierno ha sido el más madrugador y Abascal, el último en hacerlo.

El dato se acerca a las elecciones con mayor afluencia

Las elecciones de 1982 mantienen el récord de participación en España, con el 79,97%. Aquella convocatoria dio la victoria al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), liderado por Felipe González.

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El actual porcentaje provisional también se sitúa por encima de otros comicios con una alta asistencia a las urnas. En las primeras elecciones democráticas, celebradas en 1977, participó el 78,83% del censo. En 1996, la cifra fue del 77,38%, mientras que en 2004 alcanzó el 75,66%.

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, había situado el 75% como una referencia de movilización durante la campaña. Ese nivel no se registraba en unas elecciones generales desde 2004.

La participación nacional, sin embargo, no permite anticipar por sí sola el reparto de escaños. Los diputados se eligen por provincias, por lo que la movilización en cada circunscripción puede influir de forma diferente en los resultados de las candidaturas.

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Los votos válidos mantienen niveles similares a los de 2023

Del total de 18.605.110 votos contabilizados, 18.404.345 son válidos, el 98,92%. El porcentaje es casi igual al de las elecciones de 2023, cuando los votos válidos representaron el 98,94% del total.

Los sufragios para candidaturas suman 18.168.120, el 98,71% de los votos válidos. En las generales de 2023, ese porcentaje fue del 99,18%.

El voto en blanco llega a 236.225 papeletas, el 1,28% de los votos válidos. En la anterior convocatoria fue del 0,81%. Los votos nulos ascienden a 200.765, el 1,07% del total de sufragios emitidos, frente al 1,05% de julio de 2023.

El recuento total determinará si la participación final supera el 79,97% de 1982 o si queda por debajo de ese máximo histórico.