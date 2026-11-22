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Murcia/Madrid, 22 nov (EFE).- El candidato del PP a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha recurrido este domingo al fantasma que lo persigue desde 2023, el de ganar unas elecciones y no lograr formar gobierno, para llamar a la militancia a pelear cada voto.

En el décimo día de campaña, el líder del PP ha acudido a uno de sus feudos, Murcia, para tomar impulso de cara a la última semana antes de las elecciones del 29N.

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Y lo ha hecho ante 7.000 personas en la Plaza del Cardenal Belluga, símbolo de la ciudad, el mismo día -y a sólo dos kilómetros- en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha protagonizado otro mitin, en un pabellón. "Nosotros sí podemos pisar la calle", han reiterado los populares varias veces sobre el escenario.

Feijóo ha afirmado que está seguro de que si sigue así logrará la victoria en las urnas, pero ha pedido a su militancia que se movilice y no se relaje ya que España "no puede permitirse" lo que pasó en 2023 cuando, pese a ser el más votado, no logró gobernar porque Sánchez logró formar una coalición con otros partidos.

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Acompañado de uno de sus barones con más proyección, el presidente Fernando López-Miras, en su discurso Feijóo ha hecho referencias al campo, en una tierra donde este tema es clave, y haciendo un símil ha llamado a los ciudadanos a no dar "la cosecha por anticipada" porque "hay que buscar el tiempo adecuado para la recolección".

Ha hecho también referencias a la inmigración, en una tierra que es talismán para Vox, especialmente por este tema. Ha pedido a los ciudadanos que cuando metan la papeleta en las urnas se acuerden del "descontrol migratorio" de Sánchez y de lo sucedido en lugares como Ceuta o El Hierro.

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Aunque Murcia es una comunidad especialmente relevante para el PP porque es uno de los territorios donde ha mantenido históricamente una mayor fortaleza electoral, en las generales de 2019 Vox dio el sorpaso y se convirtió en la fuerza más votada.

Por eso defender su feudo es clave y Murcia, ciudad que Abascal visitó en el segundo día de campaña, no podía faltar en la ruta de la campaña. En 2023 los populares lograron cuatro de los diez escaños en juego, frente a los dos de Vox, y mantenerlos es clave para que no vuelva a repetirse lo que pasó hace tres años. EFE

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