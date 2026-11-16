El PP busca la mayoría más amplia para afrontar el pacto con Vox

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Paula Escalada Medrano

Madrid, 16 nov (EFE).- Aunque el deseo manifiesto de Alberto Núñez Feijóo es ganar las elecciones del 29N con una mayoría que le permita gobernar en solitario, en el Partido Popular son conscientes de que las encuestas no apuntan a que vaya a lograrlo y ya desde el adelanto electoral han asumido que tendrán que pactar con Vox.

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Los sondeos sitúan al PP por debajo de los ansiados 176 escaños, pero vaticinan que con los de Santiago Abascal superarían de forma holgada la mayoría absoluta.

Ante ese posible escenario, y con la experiencia de los pactos en las comunidades autónomas, los populares buscan la mayoría más amplia para afrontar una futura negociación.

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Con el objetivo claro de desalojar a Pedro Sánchez de la Moncloa y de hacer una auditoría para "limpiar" todo posible rastro de corrupción, Feijóo reivindica su currículum como gestor.

En sus trece años al frente de la Xunta de Galicia, consiguió cuatro mayorías absolutas consecutivas, pero desde que es presidente del PP (abril de 2022) ninguna encuesta ha otorgado al PP los 176 escaños.

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Aún así, fuentes de Génova explican que todavía mantienen cierta esperanza de mejora, ya que desde que el 5 de octubre Pedro Sánchez convocó elecciones sus 'trackings' internos han ido mejorando.

No ha habido errores de campaña, argumentan, y está funcionando la estrategia de buscar el voto en foros y lugares distintos, algo que no sucedió en 2023. Feijóo, explican, está acudiendo a medios de tendencia progresista, a prensa deportiva, a podcasts o a canales de Youtube como el de Jordi Wild.

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Aunque mantiene su deseo de gobernar en solitario, Feijóo no oculta que si las urnas no se lo permiten se sentará a negociar con la formación de Santiago Abascal porque el objetivo es poner fin al "sanchismo.

Eso sí, asegura en Génova que no se han abordado hipotéticos repartos ministeriales. Lo último que han abordado ambos líderes es el inédito acuerdo para las listas del Senado que anunciaron el pasado 26 de octubre.

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Un pacto que busca evitar la dispersión del voto conservador y que espera contrarrestar la coalición de PSOE y Frente Amplio en la Cámara Alta.

Cada vez que a Feijóo le preguntan por Vox, el futuro Gobierno y las líneas rojas en una eventual negociación con Abascal cita el documento marco por el que se cerraron los gobiernos de Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía.

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Las líneas rojas pasan por el respeto a la Constitución, al Estado de derecho, a la normativa europea y a temas como la violencia de género y los compromisos s relativos a la igualdad, afirmaba la pasada semana en su entrevista con Jordi Wild.

En esta charla, Feijóo confesaba que entendía la preocupación de los ciudadanos sobre el posible pacto con Vox, pero defendía que en los gobiernos regionales donde está el partido de Abascal no ha habido "ningún problema".

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Las negociaciones de los gobiernos regionales permitieron a Vox y PP enterrar el hacha de guerra, tras su pugna por la inclusión del término "prioridad nacional", que cada formación entiende de modo distinto.

Atrás han quedado las diferencias que marcaron la ruptura de los gobiernos compartidos en 2024; las nuevas coaliciones han reducido sus discrepancias públicas.

Especialmente desde que se convocaron las elecciones, ambas formaciones entraron en un periodo de no agresión y tanto Feijóo como Abascal evitan confrontar y centran sus críticas en el enemigo común, Sánchez.

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De hecho, Feijóo ni siquiera suele referirse en sus actos públicos a Vox, partido que aspira a captar una parte importante del electorado situado a la derecha.

Feijóo apuesta por no confrontar, consciente de que el sí de Abascal puede resultar imprescindible para alcanzar la Moncloa y que, antes o después, tendrá que sentarse a negociar. EFE