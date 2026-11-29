El portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, comenta los resultados de las elecciones generales del 29-N. (Europa Press)

Guardar

Los votantes de Cataluña han roto el equilibrio en la representación de los partidos independentistas en el Congreso de los Diputados. En la cara de la moneda, Esquerra Republicana ha logrado un resultado histórico al conseguir 11 de los 48 escaños repartidos en la comunidad autónoma, cuatro más que en 2023. En la cruz, Junts per Catalunya ha visto mermada su presencia con cinco diputados, dos menos que en las anteriores elecciones generales.

De este modo, la candidatura de Gabriel Rufián (en alianza con Podemos, que renunció a tener una papeleta propia a cambio de incluir representantes de su formación en las listas del partido independentista) ha logrado situarse como la segunda más votada en las urnas catalanas. Solo el Partido Socialista de Catalunya (PSC) ha logrado más representación (15) en unos comicios en los que tanto el PP como Vox han logrado aumentar en 3 escaños su presencia. Por su parte, la alianza entre los Comuns y Frente Amplio se ha quedado con solo 3 sillones en el Congreso.

PUBLICIDAD

Por su parte, Míriam Nogueras no ha logrado convencer al electorado, cosechando los peores resultados de la historia de Junts, incluidos los que en su día cosecharon otras candidaturas como las de Pacte Democràtic per Catalunya o Convergència i Unió (CiU). La formación ha logrado apenas el 10,1 % de los votos en Cataluña, quedándose sin escaño en provincias como Tarragona.

Así funcionaba la alianza entre ERC y Podemos

A pesar de su victoria, Rufián no se ha mostrado nada satisfecho con el resultado de los comicios. “Seríamos extraterrestres si celebramos demasiado lo que está pasando esta noche”, ha declarado ante los medios en su sede electoral. “Que Abascal pueda llegar a ser vicepresidente da lugar a que sea una mala noche”. Además, el candidato ha señalado que el Gobierno que podrían formar PP y Vox sería “un reto mayúsculo” para la oposición. “Nosotros hemos demostrado que lo podemos hacer, que lo sabemos hacer y ya está. Reconstrucción”.

PUBLICIDAD

Los buenos resultados de Esquerra se deben en buena medida a su acuerdo de colaboración con Podemos, partido que renunció a presentar papeleta propia en las cuatro circunscripciones catalanas a cambio de integrar a miembros de su formación dentro de las listas encabezadas por las siglas de ERC. Por parte de la formación morada, Alejandra Sandoval ocupa el puesto número 6 en la lista por la circunscripción de Barcelona, mientras que en el 10 figura María Pozuelo y en el 23, David Clarà. Por su parte, Toni Carmona aparece en el puesto número 4 por la circunscripción de Tarragona.

Ambas formaciones justificaron esta alianza en la defensa de los derechos sociales y la necesidad de frenar a un eventual gobierno de PP y Vox. El pacto mantiene la autonomía política de ambos partidos tras los comicios y deja abiertas importantes divergencias, especialmente en algunas materias relacionadas con las reivindicaciones independentistas, la financiación autonómica o el traspaso de competencias a Cataluña.

PUBLICIDAD

Gabriel Rufián y Míriam Nogueras, candidatos de Esquerra Republicana y Junts per Cataluña. (Montaje de Infobae)

Sin noticias de Puigdemont

Por su parte, Junts llegaba a los comicios con la aspiración de conservar un papel determinante en el Congreso, aunque afrontaba un retroceso según los sondeos. Su resultado dependía de varios factores clave: la capacidad de movilizar al electorado independentista abstencionista, la captación de votantes de Aliança Catalana, que no concurría a estas elecciones y, sobre todo, el impacto mediático de Carles Puigdemont tras anunciar su regreso desde Bruselas.

Tras nueve años en Bélgica, el expresident informó de su vuelta a Cataluña el próximo 12 de diciembre, una vez archivada definitivamente su causa en el Tribunal Supremo por la ley de amnistía. A pesar de que pospuso su vuelta para no mezclarla con la campaña electoral del 29-N, ha tenido una importante presencia en medios de comunicación con algunas de sus declaraciones, como sus ataques directos a Pedro Sánchez en entrevistas recientes. A pesar de la atención que ha acaparado, su partido, encabezado por Míriam Nogueras, ha obtenido el peor resultado de su historia.

PUBLICIDAD