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El BNG ha conseguido dos escaños en el Congreso de los Diputados tras las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026, uno por A Coruña y otro por Pontevedra, en unos comicios en los que el PP y Vox suman mayoría absoluta.

Con el 72% escrutado, la formación nacionalista gallega retuvo el puesto en la circunscripción de A Coruña, donde Néstor Rego encabezó la candidatura.

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El BNG alcanzó su máximo histórico en unas elecciones generales en el año 2000, cuando logró tres escaños, después de haber conseguido dos en 1996. Durante la siguiente década mantuvo presencia en la Cámara Baja, con dos diputados en 2004, 2008 y 2011, pero perdió su representación en las elecciones de 2015 y 2016, cuando concurrió integrado en Nós-Candidatura Galega.

Su regreso al Congreso se produjo en noviembre de 2019, con un diputado por A Coruña, que consiguió conservar en las generales de julio de 2023. En aquella convocatoria, la candidatura de Néstor Rego obtuvo 153.995 votos y el 9,41% de los sufragios en Galicia. Aunque mejoró sus cifras respecto a 2019, cuando había conseguido 120.456 papeletas, ese crecimiento no fue suficiente para ampliar su representación más allá del escaño coruñés.

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El Bloque afrontaba ahora la cita electoral nacional tras dispararse en las autonómicas de 2024. En las elecciones al Parlamento de Galicia de 2016 había obtenido seis diputados y el 8,3% de los votos, pero en 2020, ya con Ana Pontón al frente, subió hasta los 19 representantes y el 23,8%. La evolución culminó en febrero de 2024, cuando alcanzó los 25 escaños y el 31,6% de los sufragios, su mejor resultado histórico en unas elecciones gallegas. Con 467.074 votos, se consolidó como segunda fuerza política de la comunidad y amplió su distancia respecto al PSdeG.

Si los gallegos hubiesen votado en las elecciones al Congreso como lo hicieron en febrero de 2024, reproduciendo los porcentajes provinciales del BNG y aplicando el sistema de reparto de diputados, el Bloque podría haber alcanzado alrededor de ocho representantes.

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La distribución provincial es precisamente uno de los factores que condicionan las posibilidades de los nacionalistas. Galicia elige 23 diputados para el Congreso: ocho por A Coruña, siete por Pontevedra y cuatro por cada una de las provincias interiores, Lugo y Ourense. En 2023, el BNG obtuvo el 9,98% de los votos en A Coruña, el 9,39% en Pontevedra, el 8,66% en Lugo y el 8,22% en Ourense. Solo consiguió representación en la primera, por lo que Pontevedra y, especialmente, las dos provincias del interior constituyen algunos de los principales objetivos de crecimiento.

El Bloque nunca [ha/había] conseguido un diputado por Lugo ni por Ourense en unas elecciones generales.

Durante la campaña, el candidato Néstor Rego había situado precisamente A Coruña como uno de los principales campos de batalla de la formación, al advertir de que el BNG se disputaba con Vox uno de los representantes de la provincia. “En ese caso hay más razones para concentrar todo el voto en el BNG”, defendió en una entrevista con Infobae.

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Néstor Rego ya había advertido de que un eventual crecimiento del BNG no se traducirá en un apoyo automático al PSOE. “No vamos a dar un cheque en blanco a nadie. Nunca lo hemos hecho ni lo vamos a hacer”, aseguró el diputado nacionalista a Infobae.