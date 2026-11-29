29/11/2026 El ministro de Industria y candidato del PSC a las elecciones generales por Barcelona, Jordi Hereu, y el presidente de la Generalitat y primer secretario de los socialistas catalanes, Salvador Illa, a su llegada a la sede del PSC. El ministro de Industria y candidato del PSC a las elecciones generales por Barcelona, Jordi Hereu, y el presidente de la Generalitat y primer secretario de los socialistas catalanes, Salvador Illa, han celebrado los datos de participación en las elecciones de este domingo, y han llamado a seguir votando hasta el cierre de los colegios electorales, a las 20 horas. POLITICA

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El ministro de Industria y candidato del PSC a las elecciones generales por Barcelona, Jordi Hereu, y el presidente de la Generalitat y primer secretario de los socialistas catalanes, Salvador Illa, han celebrado los datos de participación en las elecciones de este domingo, y han llamado a seguir votando hasta el cierre de los colegios electorales, a las 20 horas.

A su llegada a la sede del partido hacia las 18.30, desde donde seguirán el escrutinio, Hereu ha celebrado los datos parciales de participación y la normalidad de la jornada, y ha hecho un "último llamamiento a la participación masiva", porque es el mejor mensaje que se puede dar desde Cataluña.

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Según Illa, se demuestra que la gente está practicando la democracia con su participación y que Cataluña está haciendo oír su voz, ha pedido aprovechar hasta las 20 horas para ejercer el voto, y ha celebrado la normalidad de la jornada: "Nos demuestra que tenemos un sistema electoral fiable, sólido y seguro".