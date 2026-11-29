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EH Bildu ha ganado en votos las elecciones generales en Euskadi, aunque ha sido superado en escaños por el PSE-EE, mientras el PNV sufre un duro revés y pierde el grupo en el Congreso mantenido durante 16 legislaturas. Los populares quedan a tan solo un escaño de los jeltzales, al mantener sus dos asientos en la Cámara baja.

EH Bildu, con seis escaños pero mayor número de sufragios que el PSE-EE, con siete diputados, han sido los vencedores de esta convocatoria en el País Vasco, muy polarizada entre los frentes de derecha y progresista.

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La formación soberanista ha ganado un asiento y los socialistas dos, mientras el PNV ha perdido dos, y conserva tres. El PP ha mantenido sus dos diputados. Frente Amplio, Podemos y Vox no consiguen representación en la Cámara baja.

Una vez más, los comicios generales han demostrado que los vascos acuden a esta cita, con claves e intereses distintos a los que les mueven en la elecciones autonómicas o municipales y forales.

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Así lo demuestran los 407.088 votos obtenidos por EH Bildu con el 95,65% escrutado, y los 361.529 de los socialistas frente a los 245.423 del PNV, que preside el Gobierno vasco y los Ejecutivos forales y de las tres capitales vascas. También lo ha reflejado la alta participación, cerca del 80% frente al 65,08% de 2023.

FRENTE AMPLIO Y PODEMOS

Frente Amplio y Podemos Euskadi, separados de nuevo en la urnas, han sido penalizados por los votantes: Ninguno de los dos tendrá representación en la Cortes Generales, tras desfondarse en votos, mientras que en la pasada legislatura Sumar contaba con un representante. Vox, como apuntaban todas las previsiones, tampoco tendrá diputado vasco en el Congreso.

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El resultado de este domingo se produce a seis meses de una nueva convocatoria electoral -la de las municipales y forales- que, previsiblemente, enfrentará de nuevo a PNV y a EH Bildu por la hegemonía en estas instituciones vascas.

Y todavía sobrevuelan los resultados de la autonómicas, en las que los jeltzales ganaron por escasos votos a la formación de Arnaldo Otegi, aunque ambos empataron a escaños. Los resultados de este domingo, podrían marcar el escenario de salida de una de las batallas electorales más disputadas en Euskadi.

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