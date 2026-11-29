Los españoles votan este domingo. (Marcelo del Pozo/Reuters)

Guardar

Más de 38,6 millones de electores están convocados este domingo a las urnas en las XVII Elecciones Generales de España, en las que se elegirán 350 diputados y 209 senadores. Los colegios electorales abrieron a las 9:00 horas peninsulares y cerrarán a las 20:00, aunque el primer resultado provisional no se conocerá hasta una hora después del cierre, las 21:00 en la península, cuando finalice la votación en Canarias.

La jornada electoral, regulada por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), se desarrolla entre las 9:00 y las 20:00 horas en la península y Baleares. En Canarias, por el desfase horario, las mesas abren a las 9:00 y cierran a las 20:00 en horario local, lo que equivale a las 10:00 y las 21:00 en horario peninsular.

PUBLICIDAD

Esa diferencia horaria obliga a esperar. La Junta Electoral Central estableció que la difusión de resultados provisionales no puede iniciarse antes de las 21:00 horas peninsulares, momento en que concluye la votación en el archipiélago. Antes de esa hora, los únicos datos públicos disponibles son los avances de participación.

El presidente del Gobierno ha sido el más madrugador y Abascal, el último en hacerlo.

Así se cuenta cada voto dentro de la mesa electoral

Cuando se cierran las urnas, el presidente o la presidenta de cada mesa extrae uno a uno los sobres y lee en voz alta la candidatura elegida o, en el caso del Senado, el nombre de los candidatos votados. Cada papeleta leída se muestra a los vocales, interventores y apoderados presentes, antes de pasar a la siguiente.

PUBLICIDAD

Una vez agotados todos los sobres, la mesa compara el número total con el de votantes registrados en la lista numerada, para comprobar que ambas cifras coinciden. Si surge alguna duda o protesta, se resuelve por mayoría entre quienes integran la mesa. Con el recuento ya cerrado, el presidente anuncia en voz alta el resultado, con el número de electores censados, las certificaciones censales aportadas, las papeletas nulas, los votos en blanco y los obtenidos por cada candidatura.

Cada mesa electoral se compone de una presidencia y dos vocales, elegidos por sorteo entre el censo de electores. A ese núcleo se suman los interventores, que representan a los partidos y participan en las deliberaciones, con voz pero sin voto, y pueden presentar reclamaciones o solicitar certificaciones. Los apoderados, en cambio, no pertenecen a una mesa concreta: pueden desplazarse entre distintos locales electorales para supervisar tanto la votación como el escrutinio.

PUBLICIDAD

Con el recuento finalizado, la mesa redacta un acta de escrutinio que firman todos sus integrantes junto con los interventores, y que se fija de inmediato en el exterior o la entrada del local. De ese documento reciben copia gratuita e inmediata los representantes de cada candidatura, los interventores, los apoderados y los candidatos que la soliciten.

Los españoles votan este domingo. (Jon Nazca/Reuters)

El escrutinio es público, pero con límites de espacio

Cualquier persona, haya votado o no, tiene derecho a presenciar el escrutinio en un colegio electoral. La única restricción depende del aforo del local: si no hay espacio suficiente, quien quiera asistir deberá esperar a que la mesa publique el acta de escrutinio en el exterior. Durante el acto, la presidencia de la mesa puede expulsar de inmediato a cualquier persona que perturbe el normal desarrollo del recuento, y quienes asisten sin ser parte de la mesa carecen de voz y voto, por lo que no pueden formular reclamaciones ni protestas.

PUBLICIDAD

Para transmitir los datos desde las 56.654 mesas electorales de todo el país, el Ministerio del Interior desplegó 22.716 dispositivos móviles conectados a un centro de control y totalización. Según detalló el propio ministerio en su página oficial, a partir de las 22:00 horas, en función de cómo avance el escrutinio, se celebrará la rueda de prensa con los resultados provisionales. En ella intervendrán la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. La comparecencia, que se emite en streaming, está prevista en torno a las 22:30 horas.