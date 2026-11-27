Juan Manuel Liquindoli, especialista en comportamiento canino, recomienda elegir entornos tranquilos para las primeras salidas. (Montaje Infobae)

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Un nuevo integrante ha llegado a la familia. Es pequeño pero ya tira la correa, olisquea todo y se está acostumbrando a su nuevo espacio. El siguiente nivel será el paseo, una experiencia en la que los perros descubren su mundo, se estimulan y aprenden comportamientos. Son los primeros los que deberían centrarse en que la mascota gane confianza y no en que no tire de la correa, según explicó Juan Manuel Liquindoli. El especialista en comportamiento canino y fundador de Filosofía Animal ha explicado en un vídeo publicado en su cuenta de TikTok esto mismo.

El error habitual de los dueños primerizos, según el experto, consiste en priorizar la obediencia desde el primer día, cuando en esa etapa el objetivo debería ser otro.

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“Ahora lo que vamos a trabajar no es en nada que tenga que ver con la obediencia. Vamos a trabajar en que él tenga confianza con el entorno”, afirmó Liquindoli en el video, en referencia a un cachorro al que acompañó durante sus primeras salidas.

Dejar que el perro decida el recorrido del paseo favorece su confianza y reduce el miedo al entorno. (Magnific)

El miedo se manifiesta en señales concretas

El especialista detalló las señales que indican miedo en un cachorro durante sus primeras exposiciones al exterior: la cola entre las patas y una focalización excesiva en determinados estímulos, como ruidos repentinos o el paso de un cochecito. En el caso que describió Liquindoli, el animal se asustó de forma notoria al cruzarse con uno de estos elementos durante el paseo.

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Frente a estas reacciones, el experto desaconsejó forzar comportamientos de obediencia como la respuesta inmediata al llamado o el control estricto de la correa. “Todo eso se enseña muy fácil, porque tiene que ver con comportamientos específicos”, explicó, en contraste con el trabajo sobre el mundo emocional del animal, que requiere un abordaje distinto.

La elección del entorno condiciona el resultado: es mejor un lugar tranquilo

Liquindoli subrayó la importancia de seleccionar con cuidado el lugar de las primeras salidas. Recomendó espacios tranquilos, alejados de avenidas y del tránsito intenso. Como ejemplo, el especialista mencionó el caso de Ana, dueña del cachorro, que vive en una avenida: apenas el animal salió a ese entorno, se asustó.

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Por ese motivo, el experto optó por un espacio más tranquilo para las primeras exposiciones del cachorro al exterior, con menor cantidad de estímulos que pudieran generarle ansiedad o temor.

Dejar decidir al cachorro genera confianza

Uno de los puntos centrales de la metodología que planteó Liquindoli es permitir que el cachorro tome sus propias decisiones durante el paseo. Según explicó, esta libertad de acción le aporta al animal una sensación de control sobre el entorno, que resulta clave para superar el miedo inicial.

“Si él quiere ir a olfatear ahí, te dejo ir a olfatear allá. Si querés ir allá, te dejo ir allá”, describió el especialista sobre su método de acompañamiento durante los primeros paseos.

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Liquindoli también destacó el rol del olfato en este proceso. Según detalló, cuando el cachorro olfatea el entorno se activan los circuitos de placer en su cerebro, lo que favorece lo que el experto denominó un sesgo cognitivo positivo: una predisposición del animal a interpretar el mundo que lo rodea de manera favorable.

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Esta activación, de acuerdo con el especialista, refuerza el vínculo entre la exploración libre y la reducción del miedo, dos elementos que considera centrales en esta primera etapa de socialización.