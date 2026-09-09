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Quién es Moisés Laguardia, el concursante de ‘Pasapalabra’ que sustituye a Javier Alonso: de ser contable en La Rioja a probar suerte por sexta vez

El economista vuelve a Antena 3 después de haber ganado más de 150.000 euros en sus anteriores etapas

Moisés Laguardia, rival de Óscar Díaz en 'Pasapalabra'
Moisés Laguardia, rival de Óscar Díaz en 'Pasapalabra' (Antena 3)
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Moisés Laguardia vuelve a Pasapalabra como sustituto de Javier Alonso, quien dejó el concurso de Antena 3 por motivos personales tras 138 entregas. El riojano regresa al plató como participante de pleno derecho, sin pasar por la Silla azul, una condición que marca el inicio de su sexta oportunidad en el formato.

Su incorporación se anunció el martes 8 de septiembre, al comienzo del programa presentado por Roberto Leal. Laguardia reemplaza a un concursante que llevaba meses en el programa y retoma una trayectoria vinculada al concurso desde 2014, cuando participó por primera vez durante la etapa emitida en Telecinco.

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Moisés Laguardia es un concursante de Alfaro, La Rioja, licenciado en Economía y trabajador contable, que ha participado cinco veces en Pasapalabra. Su etapa más extensa duró 245 programas, entre 2023 y mayo de 2024, y terminó de forma automática cuando Óscar Díaz completó El rosco, ganó el bote y dejó fuera a su rival.

Sus cinco etapas en ‘Pasapalabra’

La relación de Laguardia con el concurso comenzó hace más de una década. En 2014 permaneció nueve programas y acumuló 9.000 euros. Dos años después volvió para uno de los especiales de verano y reapareció en otro programa especial durante 2017.

En aquella ocasión coincidió con Pablo Díaz, que entonces iniciaba su recorrido en el formato. El duelo entre ambos terminó en empate y permitió que Moisés continuara en competición. En 2018 recibió otra oportunidad regular, que se prolongó durante cerca de dos meses y le permitió sumar 33.600 euros.

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Promoción de la nueva prueba final de 'Pasapalabra' anunciada por Antena 3 tras la sentencia del Tribunal Supremo que les obliga a retirar 'El Rosco'.

Su quinta participación comenzó en 2023, después de superar la Silla azul frente a Alejandro. Esa etapa cambió su lugar dentro de la historia reciente del concurso: se mantuvo durante más de un año en el plató y disputó 245 entregas frente a Óscar Díaz.

El desenlace llegó en mayo de 2024. Óscar completó El rosco y obtuvo un bote de 1.816.000 euros, un resultado que activó la eliminación de Moisés, aunque no hubiera perdido su puesto en la silla azul. El reglamento establece que, cuando un concursante resuelve correctamente todas las palabras del rosco, su adversario abandona el programa. Laguardia terminó aquella fase con 162.000 euros acumulados.

El regreso sorpresa de Moisés Laguardia

El regreso de Moisés se produjo cuando ya no esperaba una nueva oportunidad en el formato diario. Después de su eliminación en 2024, retomó su trabajo, sus aficiones y su actividad como secretario del CD Alfaro. Contemplaba la posibilidad de participar en algún especial de antiguos concursantes, pero había dejado de pensar en una vuelta regular.

A la izquierda Moisés Laguardia y a la derecha Óscar Díaz en 'Pasapalabra' (ATRESMEDIA)
Moisés Laguardia y sus motivos para volver a 'Pasapalabra' (ATRESMEDIA)

El concurso recurrió directamente a un participante con experiencia para cubrir la salida de Javier Alonso y mantener dos concursantes en competición. Moisés conoce la dinámica de Pasapalabra, pero se enfrenta a una prueba que no había disputado antes: AlaZ.

Su rival en esta nueva etapa será David Trigo. Laguardia vuelve con un bote que ya supera el millón de euros y con el antecedente de haber estado cerca de prolongar su permanencia hasta el desenlace de 2024. El concursante de Alfaro afronta el regreso después de cinco participaciones anteriores, 245 programas en su última etapa y una eliminación automática causada por el rosco completo de Óscar Díaz.

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