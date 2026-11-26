El frío aumenta la percepción del dolor de las articulaciones en muchas personas (Magnific)

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Con la llegada del invierno y el descenso de las temperaturas, muchas personas comienzan a notar molestias en los huesos y las articulaciones. El dolor, la rigidez o la sensación de incomodidad al moverse suelen intensificarse durante los días más fríos, especialmente entre quienes padecen algún problema articular. Pero ¿realmente el frío provoca estos dolores o simplemente hace que los percibamos con mayor intensidad?

Según explica el Centro Médico ABC, aunque existe la creencia de que las bajas temperaturas pueden causar enfermedades reumáticas, lo cierto es que el frío no es el origen de estas patologías. Su efecto se relaciona principalmente con una mayor percepción del dolor en personas que ya presentan alguna afección o lesión en las articulaciones.

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La relación entre el frío y las molestias articulares está vinculada a los cambios que experimenta el organismo ante las bajas temperaturas y las variaciones de la presión atmosférica. De acuerdo con estos expertos, los músculos y los tendones pueden contraerse ante estos cambios, lo que favorece la rigidez de las articulaciones y provoca dolor al realizar determinados movimientos.

Esta sensación puede manifestarse de diferentes maneras. Algunas personas experimentan una ligera incomodidad después de realizar ciertas actividades, mientras que otras pueden sufrir un dolor más intenso que limita su movilidad y dificulta tareas cotidianas como caminar, subir escaleras o levantarse de una silla.

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Distintos orígenes de dolor

Además, el dolor no siempre procede directamente del hueso, ya que puede afectar a distintas estructuras que forman parte de una articulación, como el cartílago, los ligamentos, los tendones, los músculos e incluso el propio tejido óseo.

Las molestias articulares pueden tener distintos orígenes y estar relacionadas con diversas lesiones o afecciones de salud. Entre las más habituales o conocidas se encuentran la artritis, la bursitis, la gota y la tendinitis. También pueden aparecer como consecuencia de dolores musculares, esguinces, fracturas u osteomielitis, una infección que afecta al hueso.

Por este motivo, es importante no atribuir automáticamente cualquier molestia al descenso de las temperaturas. Y si el dolor persiste, aumenta de intensidad o dificulta el movimiento, conviene acudir a un profesional sanitario para identificar su origen y recibir el tratamiento adecuado.

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Compartimos casi el 99% de nuestro ADN con chimpancés y gorilas, pero a diferencia de ellos, los humanos somos propensos a sufrir enfermedades como la artrosis.

Cómo aliviar el dolor de huesos y articulaciones durante el invierno

Aunque no siempre es posible evitar las molestias relacionadas con el frío, existen algunas medidas que pueden ayudar a prevenirlas o reducir su intensidad. El Centro Médico ABC recomienda mantener una vida activa y realizar ejercicio de forma regular, ya que el movimiento contribuye a conservar la movilidad y la funcionalidad de las articulaciones.

También es importante dormir lo suficiente, mantener una postura adecuada al caminar, sentarse o acostarse y seguir una alimentación equilibrada, rica en vitaminas y antioxidantes.

A estas recomendaciones se suman otras medidas sencillas, como abrigarse correctamente, evitar los cambios bruscos de temperatura y aplicar calor localizado en las articulaciones que presentan molestias. Asimismo, quienes padecen alguna enfermedad articular deben seguir las indicaciones y el tratamiento prescritos por su médico. Prestar atención a las señales del organismo, mantener hábitos saludables y buscar asesoramiento médico cuando sea necesario son claves para cuidar la salud de los huesos y las articulaciones durante los meses de invierno.

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