María Casado, en la presentación de 'Informativos Telecinco'. (Mediaset España)

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Esta noche de jueves, 26 de noviembre de 2026, todas las miradas de la actualidad política y televisiva estarán puestas en el plató A de Madrid Content City, donde se celebra el decisivo debate a cuatro previo a las elecciones generales de este domingo 29-N. Al frente de la retransmisión estará María Casado, de 48 años, encargada de moderar el encuentro entre los cuatro principales candidatos a la Presidencia del Gobierno: Pedro Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijóo (PP), Santiago Abascal (Vox) y Ada Colau (Frente Amplio). La periodista repite así al timón de la campaña apenas una semana después de haber conducido en solitario el cara a cara entre Sánchez y Feijóo el pasado 19 de noviembre.

Su presencia como árbitro de ambas citas responde a su papel institucional como presidenta de la Academia de Televisión y de las Ciencias y Artes del Audiovisual de España, organismo encargado de organizar los debates electorales tras la falta de acuerdo entre las formaciones sobre las cadenas privadas. Casado ocupa este cargo desde diciembre de 2018, cuando tomó el relevo de Manuel Campo Vidal y se convirtió en la primera mujer en presidir la institución, responsabilidad para la que fue reelegida en diciembre de 2022.

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Más allá de su faceta institucional, la elección de la comunicadora catalana se apoya en una trayectoria de más de veinticinco años vinculada al periodismo informativo, la radio pública y los grandes formatos de análisis político. Nacida en Barcelona en 1978, Casado construyó su carrera desde abajo tras convertirse en la primera universitaria de su familia, impulsada por una vocación comunicativa que despertó en su infancia y que la ha llevado por algunas de las redacciones más relevantes del país.

Sus estudios de Periodismo y sus primeros pasos

Nacida en Barcelona el 14 de marzo de 1978, María Casado Paredes cursó sus estudios superiores en su tierra natal, donde obtuvo la licenciatura en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). La propia periodista ha recordado en distintas ocasiones el esfuerzo que supuso llegar a la facultad debido a sus orígenes familiares: “Vengo de una familia muy humilde y he sido la primera universitaria de la familia. Todo con mucho esfuerzo, pero con mucha satisfacción a la vez”.

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Esa determinación respondía a un interés por los medios que comenzó cuando apenas era una niña. Según ha relatado sobre su infancia, con ocho o nueve años pasaba las horas escuchando la radio con un walkman de gran tamaño y seguía con entusiasmo la televisión, convencida ya entonces de que quería dedicarse al periodismo. Tras completar su formación universitaria, dio sus primeros pasos profesionales en 1999 como redactora en los servicios informativos de Ràdio 4, la emisora en catalán de Radio Nacional de España (RNE).

De los debates de TVE a su etapa en Canal Sur

Su salto a la pequeña pantalla se produjo en 2005, cuando se incorporó a los Servicios Informativos de TVE en Cataluña. Apenas un año después, en 2006, alcanzó proyección nacional al ponerse al frente del Telediario Fin de Semana junto a David Cantero. Durante sus quince años en la corporación pública, Casado se consolidó como uno de los rostros habituales de la información y la tertulia política al conducir espacios emblemáticos como Informe Semanal, 59 segundos, El debate de La 1 y, entre 2012 y 2016, Los desayunos de TVE.

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El papel de María Casado. (Eduardo Parra / Europa Press)

Tras cerrar su etapa en RTVE en 2020, inició una nueva etapa profesional en Málaga vinculada a Teatro Soho Televisión, la productora audiovisual impulsada por Antonio Banderas. En septiembre de 2024 regresó a la primera línea informativa nacional al fichar por Mediaset para presentar las ediciones de fin de semana de Informativos Telecinco, reencontrándose en el plató con David Cantero. Sin embargo, en julio de 2026 anunció su despedida de la cadena privada por motivos personales y por la dificultad de conciliar su vida entre Madrid y Málaga, ciudad en la que reside junto a su hija Daniela.

Lejos de alejarse de las cámaras, su regreso a Andalucía vino acompañado de un cambio de registro televisivo. En agosto de 2026 se anunció su incorporación a Canal Sur Televisión para presentar junto al actor y cantante Pablo Puyol La gran audición, un concurso de talentos dedicado al teatro musical estrenado este otoño en el prime time de la cadena autonómica, labor que compagina con su papel al frente de la Academia de Televisión en citas clave como el debate de esta noche.

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