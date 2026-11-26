El exministro de Transportes José Luis Ábalos. (Europa Press)

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El exministro de Transportes José Luis Ábalos, condenado en el llamado ‘caso mascarillas’, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado en la que solicita investigar presuntas irregularidades en contratos de emergencia para la compra de material sanitario adjudicados por la Comunidad de Madrid durante la pandemia. El escrito sitúa el importe de las adjudicaciones bajo sospecha por encima de 133 millones de euros, sin incluir los gastos de transporte y distribución.

La denuncia apunta a contratos suscritos en los primeros meses de la crisis sanitaria, cuando las administraciones recurrieron a procedimientos de urgencia para adquirir mascarillas, test y otros equipos de protección. Ábalos sostiene que la rapidez de las adjudicaciones redujo los controles de competencia y plantea dudas sobre si las operaciones fueron la alternativa más eficiente para cubrir las necesidades de la región.

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Según el documento al que ha tenido acceso Europa Press, el exministro pide que se examine la actuación de responsables del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso y denuncia una supuesta “relajación negligente” en la supervisión de las contrataciones. Por el momento, no ha trascendido una decisión de la Fiscalía sobre la apertura de diligencias.

La denuncia cuestiona contratos adjudicados a once empresas

Ábalos identifica a once sociedades que recibieron contratos de emergencia para el suministro de material sanitario. El escrito sostiene que varias no tenían experiencia previa en el sector, contaban con plantillas reducidas o habían sido constituidas poco antes de obtener las adjudicaciones.

Entre las compañías citadas figura Sigma Dental, que, según la denuncia, recibió cinco contratos por 38,7 millones de euros. También aparecen Crambo SA, con adjudicaciones por 20,3 millones; Vin Doré, con contratos por 17,5 millones; Inversiones Gemyal SL, por 15,3 millones; Air Global, por 10,06 millones, y Bacci Sourcing and Consulting, por 10,03 millones de euros.

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#EnElNombreDeÁbalos | 133 millones de euros de la Comunidad de Madrid, ante la Fiscalía



He presentado ante la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Anticorrupción una denuncia documentada sobre los contratos de material sanitario adjudicados por la Comunidad de Madrid… pic.twitter.com/k1OkMtQZmX — EN EL NOMBRE DE ÁBALOS (@abalosmeco) November 26, 2026

El escrito también incluye a Reca Global Business España SL, Linden Operaciones SL, Mohair Pronto Moda SL, Vendimar y Sahogar SL. Ábalos afirma que algunas de estas sociedades desarrollaban actividades ajenas al suministro de productos sanitarios, como la comercialización textil, la fabricación de cortinas, la producción de bebidas alcohólicas o negocios vinculados con el sector agrario.

Ábalos pone el foco en la solvencia y la falta de competencia

La denuncia sostiene que buena parte de las adjudicatarias eran microempresas o contaban con una estructura limitada para ejecutar operaciones de importación y distribución de gran volumen. Ábalos cuestiona si disponían de la solvencia financiera, la capacidad técnica y la logística necesarias para responder a encargos de esa dimensión.

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El exministro también pone el foco en el uso del procedimiento negociado sin publicidad, una vía prevista para agilizar las compras urgentes, pero que limita la concurrencia de ofertas. A su juicio, la documentación disponible no acreditaría de forma suficiente la idoneidad de algunas empresas ni la necesidad de prescindir de una licitación abierta.

Además, la denuncia señala que determinados contratos habrían fijado precios superiores a los del mercado de entonces, aun con las dificultades de abastecimiento internacional registradas durante la pandemia. También cuestiona una compra de test adjudicada a Vin Doré en diciembre de 2021, cuando, según el escrito, el estado de alarma ya había decaído y las condiciones de los mercados internacionales habían cambiado.

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Ábalos vincula su presentación con la denuncia que en 2022 presentó el Partido Popular contra contratos del Ministerio de Transportes y que derivó en la investigación del caso Koldo. El exdirigente socialista sostiene que la Fiscalía debe examinar las adjudicaciones de la Comunidad de Madrid con los mismos criterios utilizados entonces para abrir diligencias sobre las compras de material sanitario de la Administración General del Estado.

En un mensaje publicado en la red social X, Ábalos ha reclamado que la igualdad ante la ley no dependa de la administración afectada por la investigación. La denuncia pide analizar si las empresas cumplieron los requisitos exigidos y si los recursos públicos se destinaron de forma adecuada a la atención de la emergencia sanitaria.

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