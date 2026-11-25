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El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha asegurado este miércoles, tras la emergencia migratoria que se está viviendo en Canarias, que España "no puede acoger a más inmigrantes irregulares" y ha recalcado que los servicios públicos "están tensionados".

En una entrevista en 'RNE', que ha recogido Europa Press, Sémper ha criticado el "efecto llamada" que, a su juicio, ha provocado el Gobierno de Pedro Sánchez, al que ha acusado de aplicar esta legislatura una política migratoria "errática".

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Al ser preguntado qué haría el PP tras la llegada de más de 2.000 migrantes a El Hierro este lunes, Sémper ha admitido que es "un tema extremadamente complejo en el que no hay una varita mágica para solucionarlo". "Y el que diga al contrario, mentirá de una manera bochornosa" ha añadido.

"LA POLÍTICA SOCIAL DE MARRUECOS O ARGELIA NO SE HACE EN ESPAÑA"

En primer lugar, ha abogado por aplicar una política de inmigración "real y realista". A su entender, no pueden permitir que países como Argelia, Marruecos, Senegal o Mauritania "utilicen la inmigración para presionar a Europa o para presionar a España".

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En este punto, ha defendido "proteger las fronteras" y ha abogado por "una política diplomática, seria y rigurosa también en origen". "Tenemos que evitar y tenemos que crear las condiciones para que de esos países se pongan las pilas", ha apostillado.

Además, ha dejado claro que "la política social de Marruecos o de Argelia no se hace en España". "Y en último lugar y voy a ser muy claro, España no puede acoger más inmigración irregular. No podemos. Nuestros servicios públicos están tensionados, la sanidad, la educación, la vivienda, no sólo por la inmigración, pero también por la inmigración", ha dicho, para añadir que "cinco millones de personas han entrado en España en los últimos años" y aquí no pueden "ofrecerles un futuro".

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En este sentido, el portavoz nacional del PP ha pedido "vincular la inmigración con el mercado laboral", de forma que "quien venga a este país lo haga con un contrato de trabajo o con la posibilidad de trabajar"

Al ser preguntado qué hacen con los que ya han llegado, Sémper ha reconocido que "la devolución suele ser complicada, porque suele ser gente que viene sin papeles y sin acreditar cuál es su país de origen". Pero ha insistido en que España no tiene "más capacidad de acogida".

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"Lo primero es intentar evitar, por una cuestión humanitaria, que no lleguen. Y cuando llegan, tenemos que garantizar, intentar que vuelvan", ha dicho, para subrayar que en eso es "fundamental la política diplomática".

Sémper ha asegurado que la inmigración tiene que ser legal. "Nosotros vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que no venga más inmigración irregular porque no podemos absorberla", ha afirmado, a cuatro días de las elecciones.

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"NO PUEDE SER QUE EXTERNALICEMOS EL CONTROL DE NUESTRAS FRONTERAS"

Asimismo, ha señalado que con Pedro Sánchez "la política exterior en estos últimos años se ha convertido en política interior en demasiadas ocasiones" y ha dicho que si gobierna el PP "tienen que cambiar muchas cosas".

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"No puede ser que externalicemos el control de nuestras fronteras, que no tengamos el peso que debemos de tener con nuestros socios, o con nuestros vecinos, que hayamos perdido influencia en Hispanoamérica o que no se nos espere en políticas serias y de impacto en la Unión Europea", ha lamentado.

En el caso de EEUU, ha dicho que "independientemente" de si gobierna el partido republicano o el partido demócrata, "las relaciones de España con Estados Unidos tienen que estar engrasadas, porque hay unos intereses recíprocos extraordinarios, Fundamentalmente en materia económica".

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Eso sí, ha dicho que "por supuesto España tiene que denunciar cualquier atropello que haya a los derechos humanos en cualquier parte del mundo". "Faltaría más", ha señalado el también vicesecretario de Cultura del PP.

Al ser preguntado por las declaraciones del Gobierno de EEUU acerca de que el salvadoreño Kilmar Ábrego --ha abandonado EEUU tras enfrentarse a la Administración de Donald Trump y pone rumbo a España-- viaja a España por las las políticas de fronteras abiertas del Gobierno español, Sémper no ha entrado en este caso concreto y se ha limitado a asegurar que la política migratoria del Ejecutivo español ha sido "errática".

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