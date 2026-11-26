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Madrid, 26 nov (EFE).- El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves la resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública por la que se convocan 14.373 plazas para procesos selectivos en la Administración General del Estado.

Según ha detallado en una nota el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, con esta resolución se convocan 10 procesos selectivos de diferentes Subgrupos: A2, C1, y C2, tanto en su modalidad de turno libre (6.508) como de promoción interna (7.865).

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Del total de las 14.373 plazas, 1.679 se reservan para el cupo de personas con discapacidad.

"Es un día histórico en defensa del Estado de Bienestar y también de la Función Pública", ha dicho el ministro de la Función Pública, Óscar López, en su intervención en la diputación permanente del Congreso, donde ha recordado que el Gobierno ha convocado casi 300.000 plazas públicas desde 2018 a las que se suman las publicadas este jueves, frente a 64.000 de otros periodos de gobierno.

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El grueso de las plazas convocadas forma parte de la oferta de empleo público (OEP) de 2026 para la AGE -aprobada el pasado mes de mayo- aunque también hay algunas pendientes de las de 2024 y 2025, explican fuentes de Función Pública.

La nota explica que las personas interesadas en optar a una de estas plazas dispondrán de un plazo de presentación de solicitudes de 20 días hábiles contados a partir de mañana.

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Los procesos selectivos, detallan, se realizarán mediante el sistema de oposición para las personas aspirantes que se presenten por el turno de ingreso libre, y mediante el sistema de concurso–oposición para aquellas que lo hagan por el turno de acceso por promoción interna.

También apuntan que se han adoptado medidas para continuar con la descentralización de las pruebas, acercando las mismas a los aspirantes, y se han actualizado los temarios, incluyendo en todos los casos materias relativas a la igualdad, la transparencia, la protección de datos o el uso y riesgos de la inteligencia artificial. EFE

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