El youtuber Plex y su casa (Montaje Infobae).

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Plex se ha convertido en uno de los creadores de contenido más populares de nuestro país. Sus viajes por distintos rincones del planeta, sus desafíos virales y su relación con Aitana le han permitido construir una comunidad de millones de seguidores. Ahora, el youtuber zamorano vuelve a estar en el centro de la actualidad, esta vez por su participación en una iniciativa que le llevará a conversar con dos de los principales candidatos a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez y Alberto Núñez-Feijóo.

Daniel Alonso Agúndez, su nombre real, encuentra su refugio alejado del bullicio de la capital madrileña en el norte. El influencer vive en una localidad de la Sierra madrileña, en una zona residencial donde disfruta de una propiedad que destaca tanto por sus dimensiones como por sus instalaciones. Aunque no ha trascendido el municipio exacto en el que se encuentra, sí se conocen algunos detalles de una casa que refleja el éxito que ha alcanzado con su trabajo en internet.

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Casa del youtuber Plex (YoSoyPlex).

Según indica Divinity, la vivienda ocupa una parcela de 1.005 metros cuadrados y fue construida en 2016. Aunque en un principio decidió alquilarla junto a su grupo de amigos, finalmente optó por hacerse con ella hace unos años. Se trata de un chalé independiente distribuido en cuatro plantas, incluido el sótano, con seis habitaciones, tres cuartos de baño, garaje, trastero y terraza. Su diseño combina líneas modernas y una paleta de colores en la que predominan los grises, los marrones y los detalles negros. Además, la propiedad ha sido reformada para adaptarse a las necesidades del influencer.

Una vivienda pensada para crear contenido

Uno de los grandes atractivos de la casa se encuentra en el exterior. Un amplio jardín rodea la vivienda y cuenta con piscina, porches y diferentes espacios acondicionados para pasar tiempo al aire libre. También dispone de una zona de barbacoa y un rincón de estilo chill out, un espacio en el que han celebrado grandes fiestas y han grabado videos para YouTube.

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Casa del youtuber Plex (YoSoyPlex).

El interior tampoco se queda atrás. La propiedad cuenta con distintas estancias destinadas al ocio, entre ellas una sala de videojuegos y un cine privado. A estas comodidades se suman una azotea acristalada con jacuzzi y un gimnasio propio, pensado para que el youtuber pueda entrenar sin necesidad de salir de casa. La vivienda dispone incluso de un ascensor que conecta sus diferentes niveles.

Casa del youtuber Plex (YoSoyPlex).

También destaca el dormitorio de Plex, una estancia de grandes dimensiones que cuenta con un amplio vestidor y un cuarto de baño con una ducha de gran tamaño y una bañera integrada en la propia habitación. Pero lo que más destaca de su vivienda es que junto a él residen sus amigos. El youtuber, que actualmente mantiene una relación con la cantante Aitana, decidió que quería que bajo su techo vivieran algunos de sus mejores amigos, quienes también forman parte de su equipo de trabajo en redes sociales.

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Casa del youtuber Plex (YoSoyPlex).

Antes de alcanzar la popularidad, Plex vivía en Toro, localidad zamorana en la que nació y donde comenzó a dar sus primeros pasos en internet. En 2018 empezó a ganar visibilidad gracias a sus publicaciones relacionadas con Fortnite, aunque pronto amplió el contenido de su canal con bromas, desafíos y videoblogs. Con el paso del tiempo, los viajes internacionales se convirtieron en una de sus principales señas de identidad.

Actualmente, su canal YoSoyPlex tiene casi 15 millones de suscriptores y acumula cientos de vídeos. Una trayectoria que le ha permitido dar el salto a otros ámbitos y que explica el patrimonio inmobiliario que ha conseguido a una edad temprana.

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