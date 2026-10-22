Aitana confiesa cómo empezó su historia con Plex: “Le escribí a las tres de la mañana con dos copas de más y le dije: ‘Oye, me ha gustado mucho conocerte’”

Aitana y Plex en 'La Velada VI' (LA VELADA).

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Aitana atraviesa uno de los momentos más dulces de su vida, tanto en el terreno profesional como en el personal. La cantante ha comenzado su gira latinoamericana con el éxito de Cuarto azul a sus espaldas y una relación con el influencer Plex que parece consolidarse con el paso del tiempo. Durante su visita al programa argentino Nadie dice nada, de Luzu TV, la catalana ha compartido detalles inéditos sobre la composición de Superestrella y ha reconstruido los primeros pasos de su historia de amor.

La canción, publicada en mayo de 2025, se ha convertido en uno de los grandes éxitos de su repertorio. Su popularidad se disparó este verano, especialmente después de que sonara como uno de los himnos asociados a la Selección española durante el Mundial de fútbol. El tema llegó a situarse entre las canciones más escuchadas del mundo en Spotify, aunque su repercusión inicial fue mucho más discreta de lo que la artista imaginaba.

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Aitana ha explicado que Superestrella nació cuando el álbum Cuarto azul estaba prácticamente terminado. Su intención era incorporar una canción que aportara un punto de luz y diversión al conjunto. Para ello, partió de una idea que había anotado en su teléfono el 10 de diciembre de 2024.

Aitana y Plex en un video publicado de 'La vuelta al mundo 3' (YOUTUBE).

Sin embargo, la artista también ha querido aclarar uno de los rumores que han acompañado a la canción desde su lanzamiento: aunque muchos relacionaron su historia con su actual pareja, no escribió el tema pensando en él. “Todo el mundo se piensa que Superestrella es para Dani, pero no le había conocido, esa canción no era para nadie. Parece ser que manifesté un poco”, ha señalado. Eso sí, ha reconocido que, con el tiempo, la canción ha adquirido un significado diferente para ella: “Ya es para él”.

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Más allá de la música, Aitana ha hablado abiertamente de su relación con Plex, cuyo nombre real es Daniel Alonso. La cantante ha asegurado estar “muy enamorada” y ha destacado la tranquilidad que siente a su lado. “Antes era un poco celosa, pero con él no, me da mucha tranquilidad”, ha confesado.

La intérprete también ha sorprendido al bromear sobre la posibilidad de casarse y formar una familia. “Con él me caso. Me haría mucha ilusión, con hijos y todo”, ha comentado, aunque aclaró que no se trata de un compromiso inmediato ni de una petición de matrimonio.

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Aitana y Plex en una imagen en redes sociales

Todo comenzó con un mensaje

Su historia comenzó durante la presentación de Metamorfosis, el documental de Netflix sobre su vida. “A mí en su momento me dijeron que invitase a influencers. Yo solo conocía a Ibai y a TheGrefg. Pero le seguía en redes sociales porque me parecía guapísimo, y le escribí. Cuando yo lo vi dije: ‘Uy’. Lo vi tan guapo, tan alto... Le dije si se quería venir luego de fiesta y me dijo que se iba a dar la vuelta al mundo”, ha admitido.

“No me puedo creer que me guste un chico y que se vaya a dar la vuelta al mundo”, ha recordado. Lejos de dejar pasar la oportunidad, decidió escribirle aquella misma noche, después de haber tomado un par de copas. “Le escribí a las tres de la mañana con dos copas de más y le dije: ‘Oye, me ha gustado mucho conocerte, te dejo mi teléfono para lo que sea’“, ha relatado.

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Aitana y Plex en un video publicado de 'La vuelta al mundo 3' (YOUTUBE).

El destino terminó facilitando el reencuentro. La primera cita tuvo lugar en Japón, donde ambos coincidieron durante el viaje de Plex. Aitana recordó que estaba enferma y tenía fiebre, por lo que él acabó cuidándola. Después llegaron otros encuentros en República Dominicana y Nueva York. “Cuando volvimos a Madrid me daba miedo que se acabase esa historia. Al final fue bien. Es mi familia”, ha confesado.